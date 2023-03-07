吳天海：難料旅客何時全面恢復　商場酒店人手不足

他指，由於訪港旅客數字全面回復疫前需時，相信本港零售業全面回復至疫前同樣無法在今年實現。商場和酒店的人手短缺問題方面，吳天海指，不少人在疫情期間離開職場，至今仍未重投業界，加上退休、移民潮等影響，料短期內難以解決人手短缺問題。

商場租金方面，他未有正面回應租金未來會否有上調空間，僅稱租金在底租和分成兩部分中，底租已隨着市場陸續回暖而回升，惟商戶分成部分將視乎商戶營業額而調整，由於租金分成數據有所滯後，舉例1月才知去年12月的數據，而今年首兩個月仍是通關初期，暫時未見租金分成上出現大變化。

寫字樓方面，吳指，寫字樓市場出現供求失衡，供應遠多於需求，使集團寫字樓租賃收入下降，料寫字樓租賃收入仍然下降，供應過度或需多年才能消化。

至於未來的商業地投地計劃，他指，九龍倉置業一向不活躍於投地，隔幾年才投一次，主因對地皮要求較高，主攻大型商業地，近來幾項流標地皮都無參與投標。