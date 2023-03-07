Yen醞釀大反彈？每百日圓兌港元或回升6成見9算

日本央行行長黑田東彥將於本周五迎來他任期內最後一次議息會議，雖然市場早已預期今次議息不會有驚喜，惟市場依然繼續押注未來該行將逆轉貨幣政策。德意志銀行於最新的研究報告中預測，在極端情況下，假如日本央行的貨幣政策轉趨正常化，而美國聯儲局重新回到貨幣寬鬆周期，那麼日圓兌每美元可能會飆升至85；相當於每百日圓兌9.176港元，較目前高近60%！

根據德銀的估計，目前反映日圓匯率合理水平的「均衡公允價值(equilibrium fair value)」應該大約是1美元兌100日圓，而周二(7日)日圓匯率大約於兌每美元136的水平徘徊，意味當前日圓價值被低估約三成。假定其他因素不變，只要日本央行取消極寬鬆的貨幣政策，那麼理論上而言，日圓匯率或有機會回到100的水平。

至於要進一步升至德銀所估計的「每美元兌85日圓」，則並非取決於日本央行，而是要視乎美國聯儲局的政策。考慮到美國國債市場已出現孳息率曲線倒掛(債息倒掛)，這通常經濟衰退的先兆。聯儲局可能會在衰退來臨後重新減息，屆時意味着美元與發達經濟體貨幣的息差進一步收窄，在美元匯價受壓之下，日圓理論上亦會相應地走強，從而實現德銀的預測。

事實上，日圓的實際價值被低估早已是市場共識。就貨幣購買力而言，以全球各地麥當勞「巨無霸漢堡」售價作基準的巨無霸指數(Big Mac Index)亦顯示，日圓匯率相對於美元折讓亦超過四成。

據調查顯示，截至今年1月，日本麥當勞的巨無霸售價約410日圓，而美國售價則為5.36美元；按此購買力基準作推算，每美元兌日圓合理價值應該為76.49，而調查期間實際匯率為130.1，意味着日圓有41.2%的折讓。

當然，日圓何時反彈，始終要視乎日本央行的政策變化。瑞穗證券估計，即將接任央行行長的植田和男，不太可能在今年第三季度之前改變政策。不過，隨着通脹率高企，日本央行已面臨的壓力愈來愈大的緊縮壓力。

日本民眾亦飽受通脹高企之苦，厚生勞動省數據顯示，1月日本實際工資收入(即扣除通脹後的薪酬)按年下降4.1%，連續10個月按年下降；是1991年有統計數據以來的同期最大降幅。有分析亦表示，日本工資漲幅遠不及物價，假如實際薪酬繼續下降，將影響家庭購買力，或導致消費停滯，拖累日本經濟復甦。

目前日本央行另一貨幣政策重點，在於「控制孳息率曲線(YCC)」，限制10年期國債孳息率在正負0.5厘之間徘徊。德銀估計，日債10年期孳息率的合理水平約為1.5至1.6厘；當貨幣政策回歸正常化後，孳息率可能會上升到2至2.5厘。