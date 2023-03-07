調查：全球54%企業已用自動化技術實施可持續發展

企業自動化軟件公司UiPath早前委託IDC對800名全球高管進行的調查發現，54%的企業已使用企業自動化技術來實施可持續發展計劃，另有24%的企業計劃在未來兩年內推行上述計劃。IDC調查還指出，已實施智能自動化的企業在可持續發展方面也更加成熟。

IDC認為，可持續發展對經濟、社會和環境帶來最大利益及最小的負面影響，這是企業的首要任務。然而，高成本和複雜的挑戰令推動可持續發展變得非常困難。

據IDC調查，全球高管指可持續發展計劃的首要驅動力是營運效率和節約成本（40%），以及提高品牌價值和信任（33%）。此外，68%的高管表示已委派董事會成員專門負責可持續發展。

關於可持續發展項目的優先事項，超過1/3的受訪者強調了IT效率的重要性。28%的受訪者表示負責任的採購是他們的主要關注點，27%的受訪者表示整體能源效率以及員工的福利、健康和安全都是他們的首要關注點。

然而，35%的受訪者表示，分散/孤立的資源是他們在試圖提高可持續性時面臨的主要挑戰，其次是難以確定適當的KPI（33%）和缺乏操作技術（32%）。

在評估自動化在未來可能給企業帶來的優勢時，50%以上的高管表示讓員工做更有意義的工作和提高員工滿意度是最大的潛在優勢。其他潛在優勢包括更方便獲取數據（55%），有能力開發新的價值主張、產品和服務（53%），以及更容易理解營運績效和改進領域（52%）。

IDC歐洲自動化、分析及人工智能副總裁Neil Ward-Dutton表示，可持續發展是企業的策略重點，全球企業都在迅速制定可持續發展目標和鼓勵措施。然而，在實施可持續發展計劃方面，往往存在重大的業務和技術挑戰，很難取得進展。

UiPath聯席CEO Rob Enslin則表示，持續發展成為領導層和管理層優先處理事項。自動化填補了企業運作的空白點，使持續發展計劃變得更容易操作。每間企業都有責任為社區、員工和環境做一個負責任的企業公民。這樣的責任也與所有企業都息息相關。企業自動化是釋放企業可持續發展計劃潛力和克服技術障礙的理想選擇。