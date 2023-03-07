荃灣海濱花園508萬沽　5年貶價約14%

二手樓價高位回落，近年入市業主仍要蝕讓出貨。荃灣海濱花園低層單位，早以「蝕本價」520萬元放售，再減12萬元後，成交價508萬元，單位約5年多帳面貶值約14%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄧國昌表示，西半山雍慧閣高層B室，實用面積約844方呎，套三房及工人房間隔，望海景，以2,275萬元易手，呎價約26,955元，新買家屬於用家，原業主於2017年以2,080萬元買入，持貨約6年帳面獲利195萬元。

●中原林忠煜指，灣仔匯星壹號中層A室，實用面積約495方呎，兩房間隔，望山景，以1,156萬元易手，呎價約23,354元，新買家屬於投資客。

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九龍區

●中原麥少基稱，太子道西柏德豪廷低層A室，實用面積約759方呎，套三房間隔，望球場景，最初開價1,400萬元，買賣雙方議價後，最新以1,368萬元易手，呎價約18,024元，原業主於2004年以584.5萬元購入，持貨約19年帳面獲利783.5萬元離場。

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新界區

●美聯鄭嘉邦表示，荃灣海濱花園6座低層E室，實用面積約422方呎，原則兩房打通成一房，開價520萬元已屬蝕讓價，經雙方議價後售508萬元，呎價約12,038元，原業主於2018年以588萬元購入，持貨約5年多帳面虧蝕80萬元，期內貶值約14%。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝指，荃灣爵悅庭北爵軒中層J室，實用面積約450方呎，一房間隔，以700萬元成交，呎價約15,556元，原業主於2010年3月以281萬元購入，持貨約13年帳面獲利419萬元。

●中原伍潔玲稱，荃灣愉景新城9座中層D室，實用面積約602方呎，套三房間隔，享市景，去年12月叫價915萬元，其後調低至870萬元，最近樓市回暖，原業主放售態度較為積極，最終以822萬元沽出，呎價約13,654元，新買家為家庭客。

●中原柯勇透露，將軍澳3月暫錄約60宗二手買賣，日出康城LP6第1座低層D室，實用面積約905方呎，套三房間隔，另設儲物房，享海景，以1,450萬元易手，呎價約16,022元，上址原業主於2019年4月以1,385萬元買入，持貨近4年帳面獲利65萬元。

●美聯陳國浩表示，將軍澳維景灣畔2座高層A室，實用面積約516方呎，兩房間隔，以840萬元放售，獲用家議價2萬元，以838萬元易手，呎價約16,240元，原業主早於2000年3月以249.3萬元購入，持貨約23年帳面獲利588.7萬元。

●世紀21奇豐廖振雄透露，西貢逸瓏園5座低層G室，實用面積約566方呎，一房連儲物室間隔，望內園景及池景，以788萬元成交，呎價約13,922元，原業主於2018年5月以735萬元購入，持貨約5年帳面獲利53萬元，期內升值約7%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山居屋錦鞍苑3月暫錄約兩宗買賣，屋苑C座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約500萬元，以498萬元易手，呎價約12,419元，新買家為用家，原業主於2017年以470萬元購入，約6年帳面賺約28萬元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山銀湖‧天峰3座低層A室，實用面積約798方呎，三房連儲物室間隔，望園景，單位放盤1年，叫價1,300萬元，期間累減100萬元，減幅約7.7%，終以1,200萬元成交，呎價約15,038元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山迎海1座高層F室，實用面積約548方呎，兩房間隔，享海景，放盤4個月，原先叫價980萬元，累減25萬元，終以955萬元成交，呎價約17,427元，原業主於2014年2月以672萬元購入，持貨約9年帳面獲利283萬元。

●中原黎宗文表示，沙田河畔花園3月暫錄約3宗買賣，屋苑F座中層1室，實用面積約269方呎，兩房間隔，叫價約485萬元，議價後以436萬元易手，呎價約16,208元，新買家為用家。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城19座低層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤8個月，原先開價560萬元，累減11.6%，終以495萬元成交，呎價約15,138元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉田苑C座高層4室，實用面積約429方呎，兩房間隔，放盤3星期，已補價自由市場叫價520萬元，減14萬元，以506萬元成交，減幅約3%，呎價約11,795元。

●中原周家傑指，火炭駿景園3月暫錄約兩宗二手買賣，屋苑3座低層B室，實用面積約594方呎，兩房間隔，望內園景，開價約898萬元，議價後以860萬元沽出，呎價約14,478元，新買家為區內用家。

●中原吳日榮稱，大埔天鑽8座低層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，去年3月放盤時開價約880萬元，其後減至768萬元，議價後以672萬元易手，累減208萬元，呎價約13,202元，原業主於2019年以639萬元購入，持貨約4年帳面獲利約33萬元離場。

●美聯馮根明表示，元朗朗屏8號3座中層J室一房單位，實用面積約392方呎，新買家為首置客，見通關後二手成交加快，議價20萬元後，終以590萬元購入單位，呎價約15,051元，原業主於2016年以約447.6萬元購入，持貨逾6年帳面獲利約142.4萬元。

●中原溫旭銘透露，元朗采葉庭6座低層G室，實用面積約509方呎，兩房間隔，叫價680萬元，買家即場還價，議價半小時即扑錘斥668萬元承接，呎價約13,124元，新買家為同區上車客，睇樓一個月，為免再次錯過心水盤，只輕微議價12萬元便極速入市。

●祥益林家倫指，天水圍嘉湖山莊樂湖居4座低層B室，實用面積約633方呎，套三房間隔，原業主有輕微議價空間，外區客遂便決定以578萬元即睇即買上址作自住上車之用，呎價約9,131元。

●祥益表示，屯門時代廣場C座低層12室，實用面積約346方呎，兩房間隔，區內首置客見屋苑位處屯門市中心地段，雖然原業主於售價上企硬不願意再減，仍決定以430萬元購入自用，呎價約12,428元。

●祥益袁思賢指，屯門時代廣場E座低層1室，實用面積約346方呎，兩房間隔，區內首置客見單位附設裝修，可即買即住，加上原業主增加議幅，減價15萬元，遂便決定以423萬元購入上址自用，呎價約12,225元。

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