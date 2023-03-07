PWMA提五大財富管理發展願景　冀2035年實現

私人財富管理公會(PWMA)發布《香港2035年：全球財富管理中心》報告，深入分析跨境理財通聯通升级計劃，例如提升雙向總額度、擴大可投資的產品風險等級等；並提出香港財富管理2035五大遠景目標，期望在與內地互聯互通、資產平台建設、雙向跨境執業、行業專才培育，以至數碼化轉型五大方面取得實質成果。

PWMA行政委員會主席盧彩雲表示：「過去數年，海內外財富管理中心競爭日趨激烈，香港必需與時並進，主動應對市場變化，以鞏固我們作為國際金融中心的地位。」

她表示，除了要繼續完善香港作為「超級連繫人」的角色，連接中國內地與世界各地，更應該持續在財富管理行業的頂層政策設計和國際品牌方面加大創新力度，進一步提升香港的核心競爭力。

該會提出的5大目標發展包括︰

●建設財富中心，成為中外財富充分湧流的匯集地

●建設資產中心，打造無可替代的全球人民幣資產樞紐

●建設科技中心，成為金融科技與數碼化轉型的前沿陣地

●建設人才中心，成為國內外高層次人才流動的聚集地

●建設風險管理中心，成為管理風險的集散地

PWMA行政總裁兼董事總經理石軒宇(Peter Stein)表示，香港擁有優秀的金融服務業基礎。要保持長

期競爭力，香港必須從宏觀角度長遠規劃。公會將持續與所有持份者緊密合作，領頭努力將香港定位為成領先的私人財富管理中心。