新盤湧現！至少6項目部署周六開售涉264伙
2023年03月07日 22:01
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發展商紛紛策動推盤攻勢，市場上至少6個新盤部署周六(11日)共發售264伙，當中觀塘項目盡推首張價單所提供的56伙一房戶。而明日次輪發售的屯門樓盤，預告最快即日加推。
●觀塘Bal Residence周六首輪發售56伙
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，周二(7日)上載首份銷售安排，落實周六(11日)發售首張價單所提供的56伙。
發展商表示，即將發售的單位全屬一房戶，實用面積338至349方呎，扣除最高共11.75% 折扣後，折實售價由580.69萬至776.87萬元 ，折實呎價由16,888至22,518元。據銷售安排顯示，有意欲購買單位的人士於發售當日的上午11時，攜同指定文件及本票即可登記，並抽籤決定揀樓次序。
●西南九龍維港滙II四房售5,290萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周二(7日)以5,290萬元沽出四房戶，單位為1座18樓A室，實用面積1,536方呎，設私人升降機大堂，廚房內設多功能房，呎價約34,440元。該盤上載最新銷售安排，將於周六(11日)發售117伙，包括59伙以價單形式出售及58伙招標發售。
●屯門兆康NOVO LAND第2B期最快明日加推
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2B期，於明(8日)次輪銷售171伙。新地代理總經理陳漢麟表示，項目次輪最終接獲9,957張入票(包括192張屬代理入票)，按周三(8日)發售171伙計，暫已超額認購逾57倍。
他續指，次輪銷售的A組大手客或三房買家時段提供50伙，該組別所接獲的票源佔整體逾兩成。他預告，該盤有機會最快明日加推及周日(12日)作第三輪銷售。
●將軍澳海茵莊園周六發售26伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園公布最新銷售安排，推出26個單位於周六(11日)發售。當日出售單位均為一房間隔，其中6伙連家具發售，整批單位折實售價逾549.64至逾603.07萬元，呎價介乎約19,354至20,882元。發展商指出，連同昨日(6日)錄得的4宗成交，樓盤於1月至今已累售111伙，套現逾6.4億港元。
●大埔林海山城獲批滿意紙
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城周二(7日)公布已獲批滿意紙，同日上載最新銷售安排，落實周六(11日)起招標發售53伙，並新增付款方法。希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞稱，即將招標發售的單位包括34伙標準單位、6伙頂層連天台特色戶，以及11伙地下連花園特色單位，實用面積由1,028至2,745方呎，戶型由兩房至四房。另包括2幢洋房，實用面積為3,322及3,245方呎，為五房兩套間隔。
●西南九龍匯璽III三房售3,350.4萬元
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽III，周二(7日)售出第6座27樓B室，實用面積1,047方呎，三房間隔，成交價3,350.4萬元，呎價為32,000元。
●元朗朗屏雨後首張價單提供68伙 折實平均呎價14,491元。
星星地產旗下的元朗朗屏雨後周二(7日)公布首張價單，涉及68伙，折實平均呎價約14,491元，開放式戶入場費395.87萬元。據價單顯示，首批單位涵蓋開放式戶至三房戶，實用面積276至717方呎。
售價方面，價單提供2種付款方法，扣除最高即供6%折扣優惠後，折實售價介乎395.87萬至約1,145.49萬元，折實呎價由13,388至約16,336元。首批入場單位為5樓H室，實用面積276方呎，折實呎價約14,343元。呎價最低單位為5樓J室，實用面積592方呎，兩房連書房單位，折實價792.59萬元。