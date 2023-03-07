新盤湧現！至少6項目部署周六開售涉264伙

發展商紛紛策動推盤攻勢，市場上至少6個新盤部署周六(11日)共發售264伙，當中觀塘項目盡推首張價單所提供的56伙一房戶。而明日次輪發售的屯門樓盤，預告最快即日加推。

●觀塘Bal Residence周六首輪發售56伙

發展商表示，即將發售的單位全屬一房戶，實用面積338至349方呎，扣除最高共11.75% 折扣後，折實售價由580.69萬至776.87萬元 ，折實呎價由16,888至22,518元。據銷售安排顯示，有意欲購買單位的人士於發售當日的上午11時，攜同指定文件及本票即可登記，並抽籤決定揀樓次序。

●西南九龍維港滙II四房售5,290萬元

●屯門兆康NOVO LAND第2B期最快明日加推

他續指，次輪銷售的A組大手客或三房買家時段提供50伙，該組別所接獲的票源佔整體逾兩成。他預告，該盤有機會最快明日加推及周日(12日)作第三輪銷售。

●將軍澳海茵莊園周六發售26伙

●大埔林海山城獲批滿意紙

●西南九龍匯璽III三房售3,350.4萬元

●元朗朗屏雨後首張價單提供68伙 折實平均呎價14,491元。

星星地產旗下的元朗朗屏雨後周二(7日)公布首張價單，涉及68伙，折實平均呎價約14,491元，開放式戶入場費395.87萬元。據價單顯示，首批單位涵蓋開放式戶至三房戶，實用面積276至717方呎。

售價方面，價單提供2種付款方法，扣除最高即供6%折扣優惠後，折實售價介乎395.87萬至約1,145.49萬元，折實呎價由13,388至約16,336元。首批入場單位為5樓H室，實用面積276方呎，折實呎價約14,343元。呎價最低單位為5樓J室，實用面積592方呎，兩房連書房單位，折實價792.59萬元。