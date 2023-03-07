美股早段牛皮　靜待鮑威爾講話

聯儲局主席鮑威爾即將於國會聽證會上發表講話，美股周二早段牛皮，道指跌10點，報33,420點；標指跌2點，報4,046點；以科技股為主的納指升3點，報11,679點。恒指夜期報20,474點，跌110點，低水60點。

紐約大學教授、有「末日博士」之稱的魯比尼警告，美國、歐元區、澳洲的通脹比市場及中央銀行所預期的更為持久，加上今年大宗商品價格仍高企，物價仍將高居不下。隨着以美國為首的發達經濟體不斷加息以壓抑通脹，全球經濟正面臨「硬着陸」的風險。

展望後市，一直唱淡美股的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson，雖仍堅持看淡股市，並重申企業盈利預期下調將導致美股崩跌，但就認為股市短線可能繼續反彈，主要是標指於上周觸及200天移動平均線(約3,940點)後回升，意味着從技術上而言尚有更多的上漲空間，下一個阻力位應該在4,150點附近。

企業消息方面，有「東南亞小騰訊」之稱的科技巨頭冬海集團(Sea Limited)公布，截至去年底止一季收入為34.51億美元，按年升7.12%；淨利潤4.22億美元(約32.91億港元)，按年由虧轉盈，主要得益於期內銷售及營銷開支大減逾六成，帶動整體經營開支較前一年同期減少3.98億美元或22.72%。冬海周二股價早段升11.8%。

另外，Facebook母公司Meta據報正籌組新一輪裁員，料涉及數千名員工。Meta股價早段升2.45%。