東方日報B2：港零售年內難全面復甦

佔集團營業盈利約71%的旗艦物業海港城(包括酒店)，去年營業盈利上升約6.71%至63.45億元；其中商場收入持平，出租率94%。主席吳天海表示，集團在考慮是否放租予某租客時重視整個出租組合，旨在為顧客提供最高購物享受，故出租率非集團追求的的首要指標，出租率相對同行亦因此較低。寫字樓收入微升3%，出租率88%。

值得注意的是，去年底時代廣場估值在477億元，接近重返10年前的約436億元水平，其中，由於市場租金調整，商場收入下跌19%，出租率94%。

吳天海表示，本港與內地通關後，本港零售業的確「活起來」，但仍無法判斷旅客的消費習慣是否與疫前相同，更「唔識答」旅客數字何時能全面恢復，相信年內全面復甦機會不大。

他指，由於訪港旅客數字全面回復疫前需時，相信本港零售業全面回復至疫前同樣無法在今年實現。另不少人在疫情期間離開職場，至今仍未重投業界，加上退休、移民潮等影響，短期內難以解決人手短缺問題。

商場租金方面，他未有正面回應租金未來會否有上調空間，僅稱租金在底租和分成兩部分中，底租已隨着市場陸續回暖而回升，惟商戶分成部分將視乎商戶營業額而調整，由於租金分成數據有所滯後，舉例1月才知去年12月的數據，而今年首兩個月仍是通關初期，暫時未見租金分成上出現大變化。

寫字樓方面，吳指，由於市場供應遠多於需求，使集團寫字樓租賃收入下降，供應過度或需多年才能消化。至於集團酒店去年收入上升約11%至9.32億元，當中，香港收入有所增加，但內地收入下降。

截至去年底，九置負債淨額452億元，按年減4.84%，負債淨額與總權益比率上升0.7個百分點至23.2%，財務支出按年更大增1.44倍至18.61億元，同期公司持有銀行存款及現金按年減27.77%至13億元。

華盛證券經紀部董事李偉傑表示，旅客對九龍倉置業商場業務的提振作用需時，未必能夠在短期內回到疫前水平，且疫情使部分消費者消費模式轉變，希望本港奢侈品市場仍具競爭力，惟仍需時觀察。