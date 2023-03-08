受惠高通脹？電商Temu靠低價成功攻佔美國市場

外媒報道，拼多多旗下的跨境電商平台Temu靠低廉的價格迅速打入美國市場，成當地下載次數最多的應用程式(Apps)，並超越亞馬遜及沃爾瑪等當地傳統電商平台。

Temu平台以價格低見稱，尤其是從西方人的標準來說。自去年9月推出以來，其App的下載資數達2,400萬資，每月活躍用戶超過1,100萬；其下載量更攀升至蘋果公司(Apple Inc.)App Store購物類別的第一名。

市場研究公司YipitData數據顯示，截至1月29日當周，Temu的總商品價值或交易價值達到4,600萬美元，創歷史新高。

事實上，在去年底Temu剛進入美國時，市場並不看好Temu前景，認為他不能在短期內建立和亞馬遜對等的品牌聲譽；同時美國物流及運輸時間較難控制，同時難以「培養客戶的信任和意識」。

當時亦有專家指出，Temu的低價商品需要依賴中國製造商，但由於物流原因，中國商品的低價邏輯不太容易在美國複製。

不過，在大幅折扣的誘惑下，美國人樂於使用及分享Temu的邀請碼以獲得優惠、禮物等活動，人們仍樂於追逐各式的價格價惠。尤其是當地通脹數據飆升，平價商品在美國的重要性顯著提升。