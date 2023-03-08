【東方日報產評】貨幣產業釀經變　強監管迎金融戰

2020年11月，螞蟻集團中港兩地上市計劃被煞停，並為一連串產業整頓行動揭開序幕。兩年多過後的今日，企業層面的改革仍在進行之際，傳來內地金融監管架構大執位，制訂更適時和更完善的架構來應對挑戰。事實上，中美之爭最終必定離不開金融領域，所指的是去美元化與人民幣國際化。要知道，金融始終是美國的強項，面對強勁對手，中國既要加大對外開放金融市場，在國際資本市場上爭取更大的話語權，就要有心理準備會傳導外部風險，率先理順金融監管架構，固好防火牆，不容半點差池，乃應對這場金融博弈的重要一步！

過去中國市場有句話「一放即亂、一亂即收、一收即死」。2015年A股大冧市是最好說明。偏偏5年後，科技股掀新投資熱潮，科企規模急增，更利用資本優勢實行跨行業發展，染指金融業，監管又未能應對金融與科技產業變化作規範，最終當局讓螞蟻集團上市急煞車，叫停這個瘋狂遊戲，更開展一連串產業整頓與反壟斷行動，但這種粗暴干預市場的行為，對資本市場造成破壞，可一不可再，防範的最佳方法，是盡快審視並改革監管架構，確保與時並進，全面保障金融系統穩定。

畢竟人民幣要推進國際化，中國資產要取得國際投資者信任，清晰的市場化監管改革實不可少。一旦市場進一步開放，內外資金積極參與下才發現監管亂象，只怕會比2015年一役更難收拾，也是中國不能承受的痛。更何況人民幣國際化，資本帳目朝有序開放，非但關乎國家經濟，還涉及金融安全，得穩慎推展。

昨日傳來內地金融監管架構大執位，大致上是中銀保監被新設的國務院直屬機構「金融監督管理總局」取代、中證監轉為國務院直屬機構，中國人民銀行將改革分支機構，原屬人行對金融控股公司等金融集團的日常監管、金融消費者保護及投資者保護職責，全納入新設的「金融監督管理總局」，另會着手加強深化地方金融監管體制改革。

同時，當局還擬組建國家數據局、重組科學技術部，都是應對數碼經濟與中美科技戰等新挑戰而來，也與金融息息相關，皆因數碼經濟和科技產業都處於高速發展階段，未來要借助資本市場融資來支持發展，完善產業規範，保障投資者利益。面對西方圍堵，借審計問題諸多留難，中企除可利用香港進行融資外，中國作為全球第二大經濟體，不可能沒有一個活躍的本地資本市場來支持實體經濟發展。經過這次金融監管架構大執位，料可更有效率、更精準到位規範產業發展，確保經濟行穩致遠。

過去40年，中國靠做大做強製造業崛起；未來的日子，即使面對西方的重重圍堵，中國除得堅持推動製造業升級改造，同一時間要加快做大做強服務業，這包括發揮內部需求潛力，拓展各消費行業，而另一重中之重，就是推動股、債市等金融服務業發展，引入活水，全方位盤活經濟。難怪善於洞悉國際形勢的金融大鱷亦坦言，21世紀將是「中國的世紀」。世界經濟東升西降，且拭目以待。