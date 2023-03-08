【專訪】港交所蘇盈盈不讓鬚眉　打滾業界30年仍樂於學習

港交所新興業務包括碳市場、環境、社會和管治(ESG)、大數據等，坊間印象男士在數據等方面較勝一籌，但她認為不是如此，在不同相關活動中，女性及男性的參與程度相若，無論是新或舊事物，只要聆聽各方意見、樂於學習便能掌箇中機遇。

對數字敏感 大學修讀工管

事實上，蘇盈盈不屈不撓和樂於接受新挑戰的性格早見於讀書時代，而在她過去三十多年的工作歷程中，對於開拓新業務也早已累積豐富經驗。

蘇盈盈在香港長大及接受教育，年幼時在從事金融交易業務的叔伯長輩傾談得悉，(在美元與港元仍未掛鈎的年代)匯價由銀行設定，對有關操作感到興奮；加上中三修讀經濟科後，發現自己對數字敏感度高，且認為許多經濟理論很容易與日常生活融會貫通，因此在填寫大學意願時便決定修讀工商管理，並立志在金融業發展。

在美國完成學業後，便在華爾街展開事業生涯，惟並非一帆風順。她在1990年畢業時，美國正值經濟低谷，大部分同學亦「搵唔到工」，其留學身份更是難上加難。她指自己原本也不在心儀企業的面試名單之列，但卻每天到Career Office等待候補面試機會，皇天不負有心人，恰巧有天一名面試者在面試前5分鐘退出，自己有幸補上，謙虛地說「自己都幾幸運」。與其說幸運之神眷顧，不如說是憑個人「隨時準備好」的狀態，否則又怎能在眾面試者中脫穎而出。

然而，在美國事業正值上升軌道之際，1993年時選擇回流香港，為當時任職的外資投行開拓香港的固定收益業務。蘇氏指，「香港是我土生土長的地方，是我屋企」，故上司問會否願意到港發展，「不用一秒鐘就諗好」，立即答應。即使面對未知，但對自己的工作及能力有信心，「敢於嘗試、不怕挑戰便成功了一半」。

現時在港交所這個國際交易中心工作，她指過去在國際投行、對沖基金機構從事定息、股票交易等的工作經驗，為其「軟技能」打下穩健基礎，加上對國際市場的了解，有助現職工作，特別是推動港交所的國際交易產品。

作為在職女性，又是「如何兼顧事業與家庭」這個老套問題？蘇盈盈肯定地回答，一定要喜愛自己的工作，當有足夠的喜愛，便會享受，並融入生活當中。作為一名太太及母親，只要「家庭需要我，我就會在」。

凡事先想「機」後解決「危」

她憶述，在她曾經常駐新加坡工作的4年間，每逢周五收工後便飛回香港陪伴丈夫和兒子過周末，周日晚間再飛回新加坡，僅得2小時睡眠時間也在所不惜，可見其重視家庭的程度。事實上，在進行今次訪問時，她前一天才搭飛機回港，為陪伴愛兒到杭州參與交流團。

正所謂「心態決定境界」。對於現有的一切，蘇盈盈很是感恩，並寄語有意進身金融的人士，常抱有正面思維，尤其是金融業界多難關，而她會先想「機」，然後解決「危」，正面的思考可帶到更高的層次，且要謹記所學。