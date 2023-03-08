八達通連接數碼人幣支付　推旅客版付款App奉客

近年網上付款工具多如雨後春筍，使用便利和優惠之多，就算在香港非常普及的八達通亦要變陣應對。八達通控股非執行主席楊美珍表示，公司未來用於軟件開發，產品研發等的投資額會倍增，達每年以億元計。而為了方便港人出行到內地，公司與深圳市羅湖區政府和中國銀行合作，只要完成八達通應用程式(App)實名登記，和在深圳完成數碼人民幣硬錢包的申領程序，便可以用八達通為該硬錢包增值和使用；另與金融機構合作，推出了八達通銀聯卡，客戶毋須綁定內地手機號碼和銀行戶口，便可在內地逾3,000個消費點使用。

至於訪港旅客，則有旅客版八達通App奉客，支援新的iPhone、Apple Watch八達通使用，而安卓(Android)版本亦會在今年稍後時間推出。

剛於今年1月履新的楊美珍透露，目前八達通總交易量約每日1,500萬宗，實體卡發行量約2,000萬張，手機支付用戶亦逾300萬名，其中，手機八達通增長迅速，在15至29歲「Z世代」滲透率逾五成。

近年約七成市民選擇以八達通接收政府的消費券，惟受制於充值上限，用戶都要分兩次來領取。她表示，未來領取消費券的額度，有機會與其他支付工具看齊，籌備工作正積極進行中，會待政府公布消費券計劃詳情後再公布。

楊又指，在消費券的推動下，八達通商戶付款點的數目在過去兩年倍增，達逾17萬。而為協助商戶推廣，該公司已推出「好賞嘟」計劃，給商戶管理客戶消費積分，獲逾70萬名用戶登記及25個商戶參與，後者主要是集團式的連鎖餐廳或店舖，但未來公司會更多向中小型商戶推廣。

展望未來，她認同網上支付為發展大方向，又指公司會採取實體卡、手機八達通、網上支付3線並行，照顧不同客群需求，尤其是兩地全面通關後，港人往內地、外地人來港時，都會有八達通支付方案支援。此外，八達通在香港植根第26年，掌握了不少大數據，楊謂公司未來亦會發揮這方面的優勢，已有的應用包括協助尋人，以及為貸款申請人向特定銀行提供消費數據。