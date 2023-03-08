陳錦興：時代電氣高位調整2成　咩位可吼？

港股進入兩會行情，市場以政策、板塊導向為主，鐵路基建近期也受推動，當中時代電氣走勢落後，公司是鐵路、新能源汽車產業向好的受惠者，預期去年盈利業績良好，股價短線有回升動力。

時代電氣在內地軌道交通行業具有領導地位，其核心產品是軌道交通牽引變流系統、通信信號系統等；並積極布局功率半導體器件(IGBT)、新能源汽車電驅系統等增長較快的新業務。

去年內地鐵路完成固定資產投資7,109億元人民幣，投產新線4,100公里，其中高鐵2,082公里；今年預計投產新線3,000公里以上，其中高鐵2,500公里，高鐵投資增長近兩成，有利時代電氣的軌道業務。至於IGBT業務，產品受市場認可，有強勁的在手訂單，公司亦擴張產能，料未來增長動力可持續。

時代電氣1月底由約45港元高位調整，跌幅約兩成，已消化對電動車產業增長放緩的疑慮。目前，政策面及業績均對前景帶來支撐，股價有望見底回升，建議38.2元吸納，向上阻力位為45.0元，跌穿支持位35.0止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)