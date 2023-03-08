【供應高企】寫字樓落成量按年飆4倍　甲廈佔逾八成半

本港整體商廈市場受累於供應量高企，就算中港兩地於上月全面通關後仍未見起色。據政府最新資料，2022年寫字樓落成量高達378.15萬方呎，較2021年大幅飆升約4倍，創約23年的按年新高。

差餉物業估價署公布的臨時數字顯示，2022年商廈落成量較2021年多出約303萬方呎，而上一個高位為1999年錄得的落成量達約456.63萬方呎。去年寫字樓落成量佔最多類別為甲級商廈，共提供樓面約322.17萬方呎，佔整體比例約85.2%。至於截至2023年1月的商廈落成量，暫只錄約1.72萬方呎。

美銀中心高層5千萬售

此外，今年1月整體商廈租金指數報226.9點，按月下跌約0.7%，較去年同期亦低約1.8%。而期間甲級寫字樓租金指數報229.8點，按月也跌約0.48%，按年則下跌約1.6%。至於核心區方面，尖沙咀租金指數表現較差，該區指數報190.9點，按月明顯回落約2.9%，較去年同期攻下挫約4.9%。

至於灣仔及銅鑼灣租金指數則報223.5點，按月上升約2.1%，已連升兩個月，惟按年低約1.6%。而上環及中區同類指數則報271.1點，按月亦漲約1.6%，較去年1月也升約0.15%。

另方面，市場資料顯示，金鐘美國銀行中心高層03室，面積約1,303方呎，以約5,000萬元易手，呎價約38,373元，反映呎價已較之前回升。據了解，該單位於約16年前以約1,250萬元購入，現時物業升值約3,750萬元或約3倍。

銅鑼灣舖平54%租出

街舖租賃成交方面，消息指，銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心一個地舖，獲鐘錶珠寶行以每月約60萬元租用，以該舖面積逾3,000方呎計算，呎租約200方呎。最新租金較舊租約130萬元，低出約54%，而較2014年高位，更平近80%。

甲級商廈車位罕錄成交。中環中心地庫2層及3層兩個單號車位，分別以約600萬元及538萬元易手，為該商廈相隔近兩年再錄車位成交。資料顯示，該廈於2012年時成交的地庫2層車位成交價約500萬元，相比下最新成交同層車位漲價約100萬元或約兩成。

同時，市區有全層商廈放售。中原(工商舖)周浩然指，長沙灣中國船舶大廈3樓全層連平台特色戶，單位面積約11,515方呎，平台面積約2,882方呎，連一個車位以約兩億元放售，呎價約17,369元。