鄭勤龍：恒指短線反彈空間有限

由卦象顯示，恒指走勢正處於《地火明夷》變《雷澤歸妹》之中，在易經中，「火」性向上，而「震」性則為震盪。今「明夷」卦帶有「火」的原素，而「歸妹」卦則帶有「雷」的原素，因此便可預示恒指在短期內的反彈空間或仍然受制。

承接上周預示恒指在短期內的走勢或仍然反覆，忽起忽落的《巽為風》變《風水渙》卦，恒指於(1日)在19,849點開市，當日指數曾急升越800點後，然而翌日指數便回吐了約400點，隨指數後日升日跌，忽起忽落，昨日大市下跌了68點，收報20,534點，可說是已應驗了有進退不定之象，引申為方向未明或築底回穩之意的「巽為風」卦和帶有投資者或會曾反彈時，各自散水離場觀望之意的「渙」卦卦象。

《序卦傳》曰：「晉者進也。進必有所傷，故受之以明夷，夷者傷也。」，大意是指過度的前進，必然會帶來傷害。若將其意象應用於恒指的走勢上，便可引伸為大市在短內的回吐壓力或仍然存在。

而「歸妹」卦則是講述商王帝乙為了避免戰事以嫁女和親的典故，雖是有助解決眼前問題，然而畢竟亦只是緩兵之計。故此在大市仍處於風高浪急之際，還是小心平衡風險才可算得上是萬全之策。

固此綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於股市的預測上，恒指短期內的走勢或會先低後高。

玄學金融家 鄭勤龍