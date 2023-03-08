港交所旗下LME及LME Clear遭索賠逾千萬英鎊

原告人包括Commodity Asset Management LLC(US)、Pala Investments Limited (Jersey)、Pentimon Limited(BVI)、Welton Investment Partners LLC(US)及 Sunrise Capital Partners LLC(US)。

該申索擬因LME取消原告人聲稱於2022年3月8日英國時間00:00或之後執行的鎳合約交易的決定而聲稱蒙受的損失申索賠償。原告人聲稱有關決定屬不合法干預其人權。

LME和LME Clear管理層認為該申索毫無法律依據。由於該申索並沒有提出就港交所於2022年6月6日及2022年6月7日公布有關LME和LME Clear被提出申索(司法覆核申索)所涉及範圍以外的任何問題，有關方已同意在司法覆核申索作最後裁決之前暫緩原告人的申索。

LME和LME Clear留意到有另一申索於2023年3月7日提交予英國高等法院，但並未送達予LME和LME Clear，索賠金額約200萬美元。如任何此等申索亦並沒有提出司法覆核申索所涉及範圍以外的任何問題，預計此等申索亦將會在司法覆核申索作最後裁決之前以暫緩方式處理。