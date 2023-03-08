道指插574點　紐油冧3.5%

●踏入亞洲時段，美匯指數升逾1%，至105.62；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報6.9923；美元兌日圓處137.28；歐元報1.0549，英鎊報1.1828。金價處1,813.56美元。布油報83.1美元，紐油報77.23美元。比特幣跌近1%，報2.21萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水230點。

●聯儲局主席鮑威爾於公開講話中大肆「放鷹」，直言不排除再提速加息。道指收報32,856點，跌574點或1.72%；標指收報3,986點，跌62點或1.53%；納指收報11,530點，跌145點或1.25%。

●港股ADR指數向下，按比例計算，收報20,240點，跌293點。

●3月恒生指數夜期收報20,314點，跌270點，低水220點，成交16,090張。

●紐約期油收報每桶77.58美元，跌2.88美元或3.58%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.29美元，跌2.89美元或3.36%。

●紐約期金收報每安士1,820美元，跌34.6美元或1.9%。

●英國富時100指數收報7,919點，跌10點或0.13%；德國DAX指數收報15,559點，跌94點或0.6%；法國CAC指數收報7,339點，跌33點或0.46%。

●中國2月外儲降至3.13萬億美元，連續4個月增持黃金。

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