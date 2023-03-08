港股挫逾500點　兩萬關勢危　ATMJ跌2至4%

港股跌幅擴至超過500點，恒生指數低見20,009點，兩萬關勢危。國企指數跌190點；科技指數跌150點，失守4,000點大關，主板成交280億港元。

大型科網股拖低大市，京東集團跌4.3%；小米集團跌3.8%；百度跌3.4%；網易跌3.5%；騰訊跌2.5%；阿里巴巴跌2.8%；美團跌3.3%。

金融股跌幅擴大，中國平安跌3.3%；招商銀行跌2.9%；友邦保險跌2.8%；建設銀行跌2.1%；香港交易所跌1.9%；滙豐控股開市跌0.9%；工商銀行跌0.7%。

【09:20】港股受壓 ATMJ領跌 三桶油回吐

聯儲局主席鮑威爾又放鷹，港股開市跟隨美股下跌，恒生指數挫277點或1.3%，報20,256點，失守10天線(20,306點)；國企指數低開103點或1.5%，報6,808點；科技指數跌79點或1.94%，報4,042點。

大型科網股領跌，騰訊跌1.9%；阿里巴巴跌1.8%；美團跌2%；京東集團跌2.3%；百度跌2.1%；網易跌1.3%；小米集團跌1.2%。

金融股隨大市向下，中國平安跌2.2%；招商銀行跌近2%；友邦保險跌1.2%；建設銀行及工商銀行跌近1%；香港交易所跌1%；滙豐控股開市跌0.7%。

油價回吐超過3%，三桶油下跌，中國石油及中國石化跌1.7%；中國海洋石油跌1.6%。