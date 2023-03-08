【高盛推介】騰訊回調逼近2個月低　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：受美聯儲鷹派表態影響，大市受壓回調，周三(8日)早段逼近2萬點大關後見支持，低位反覆靠穩，騰訊控股也跟隨大市下跌。早上低開約2%後失守350港元，最低見346.2元，逼近2月底的低位。現報349.8元，跌約2%。騰訊將在本月22日公布去年業績，市場料非國際財務報告準則純利介乎1,096.72億至1,228.78億元人民幣，按年下跌0.7%至11.4%。市場並關注騰訊管理層對今年復甦展望、成本優化進展等。

觀察個股輪證資金流向，好倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約970萬元。淡倉於上周五錄得約180萬元資金流入後，本周一及本周二獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，北水於周二繼續買入騰訊，錄得約3.3億元資金淨買入。

騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿8.5倍，熱門、高槓桿。

騰訊購12131，行使價463.98元，2023年8月28日到期，實際槓桿7.6倍，中年期，低時間值損耗。

騰訊購14212，行使價400.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿87.3倍，貼價，高敏感度。

騰訊牛68725，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率14倍，相近收回價近牛中街貨較低。

騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿。

騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.7倍，高敏感度。

騰訊熊55172，收回價370元，行使價373元，換股比率500，槓桿比率16倍，市場上首3高槓桿貼熊。

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