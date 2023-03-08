調查：亞太區女性高管比例超越30%臨界水平

適逢2023年國際婦女節，致同會計師事務所進行的女性在職場佔高管比例趨勢調查顯示，亞太區的性別多元差距繼續收窄，女性擔任高管的比例於2023年超過30%的臨界水平，達到32%，高過2022年的30%，亦是亞太區自2018年來首次領先於北美洲。亞太區的進展令人鼓舞，而全球所有國家均已超越代表能改變決策程序所需的最低女性高管比例臨界點30%。

然而，致同報告顯示，2023年全世界的職場性別多元化進展緩慢。全球女性擔任高管的比例僅從2022年的31.9% 微升0.5個百分點至2023年的32.4%。更令人憂慮的是，全球有9%的中型企業仍然沒有女性高管。

致同(香港)會計師事務所副管理合夥人陳美寳表示，企業必須採取更多措施支持女性擔當高管職位，否則預計2025年全球中型企業的女性高管比例將只有34%，遠遠達不到聯合國2030年男女平等的目標。

致同的報告發現，採取彈性、混合和在家工作模式的企業，擁有最高的女性高管比例。安排混合工作模式的企業，其女性高管比例為34%；完全讓僱員決定如何彈性工作的企業，其女性高管比例為36%。而僱員大多在辦公室上班的企業，其女性高管比例只有29%。

報告又發現，任職某些高級行政管理崗位的女性數目於2023年持續上升，其中女性行政總裁或董事總經理的比例上升4個百分點至28%，而女性資訊總監的比例也上升4個百分點至23%。

從地域角度來看，亞太區女性行政總裁或董事總經理的比例偏低，只有21%，而拉丁美洲則以39%的比例遙遙領先，這或可歸因於環境、社會和管治(ESG)匯報所施加的外在壓力。美國證券交易委員會已經建議就氣候變化和網絡安全訂立ESG匯報規則，預期於2023年也會就人力資源和董事會多元化建議訂立信息披露規則。

陳認為，市場日益重視企業責任及國際標準，企業有迫切需要建立多元化的高管團隊，更有利於籌集資金及吸引投資者。對於領導層的招聘以至表現評分等所有方面，制定清晰標準及給予平等機會，是促進更大性別多元化的關鍵。

致同會計師事務所在2022年10月至12月期間對全球28個國家近5,000家中型企業進行有關女性在職場佔高管比例趨勢的調查。