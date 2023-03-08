【高盛推介】阿里美團見近月新低　部署宜重新篩選貼價條款

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(8日)早段跟隨大市下跌。早上低開約1.8%後曾低見85.4港元，創兩個月新低。中午報85.65元，跌約3.3%。有券商料阿里2023年的第四財季，其中國商務EBITA利潤率將可達26%，按年增長3.5個百分點，並重申「買入」評級，目標價147元。

美團周二失守140元水平，跌約3.5%，周三早段再度走低。低開約2%後跌幅擴大，最低見130.3元，創3個月新低。現報131.5元，跌約4.6%。有報道引述消息，指美團擬將打車業務將併入美團平台，從而減少資源和人力投入。

觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於近期獲資金持續積極吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約5,090萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約480萬元。

美團方面，好倉及淡倉於周二皆獲資金轉向流入，分別有約560萬及200萬元。

觀察港股通資金流向，北水於周二轉向沽出美團，錄得約3.85億元資金淨賣出。

就阿里及美團股價跌至低位，投資者在部署時應重新審視產品條款，避免選擇早前留意，但目前已不適合市況的條款產品。

阿里購25403，行使價92元，2023年6月21日到期，實際槓桿6.0倍，貼價。

阿里購26262，行使價95元，2023年9月22日到期，實際槓桿4.5倍，中期。

阿里購14117，行使價96.33元，2023年6月23日到期，實際槓桿6.5倍，高槓桿。

阿里牛67855，收回價80元，行使價78元，換股比率100，槓桿比率10倍，近5元收回距離牛證。

阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、低面值。

阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿3.1倍，中期、低街貨。

阿里熊53867，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率5.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

美團購14307，行使價140.1元，2023年6月23日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、高敏感度。

美團購28801，行使價158.98元，2023年5月25日到期，實際槓桿7.8倍，高槓桿低面值。

美團購13511，行使價168.98元，2023年6月27日到期，實際槓桿6.7倍，中期價外。

美團牛62794，收回價125元，行使價122元，換股比率500，槓桿比率12倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

美團沽28058，行使價130元，2023年4月24日到期，實際槓桿7.2倍，短期進取選擇。

美團沽14119，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿4.0倍，中年期、貼價。

美團熊53246，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，近20元收回距離熊證。

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