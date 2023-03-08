永明金融：增代理團隊至3000人　冀內地客佔新業務保費3成

香港永明金融行政總裁林嘉言表示，隨着香港與內地正式免檢疫通關，計劃今年增聘20%代理人團隊，擴充至3,000人，特別是精通普通話及內地市場。他坦言，過去公司對內地客的覆蓋並不足夠，未來將加大其產品配置及數碼化渠道方便內地客，冀今年內地客在新造業務保費的佔比達30%，與追平行業疫前平均水平。

林嘉言指，雖然香港逐漸走向恢常，但經濟狀況及旅客人數仍處於復甦階段，認為需要時間，預期待第二季訪港旅客人數才會完全復甦。他透露，4月份於尖沙咀開設新客戶服務中心「永明薈」，專為高端客人服務；並於年內重新整合醫療平台服務，冀為醫保客戶推供更好的服務體驗。

去年中全年進入高息環境，林承認，市場上客人的選擇增多，變相儲蓄類型保險的吸引力降低，未來將專注人壽及醫療保險的開發，預告將推出較簡單的終身人壽保險(Whole Life)，乘高利率環境重新定價。

永明金融早前與大新銀行達成15年香港獨家銀行保險夥伴合作協議，林嘉言指，疫前本港保險的銷售有一半來自銀保渠道，疫情期間仍錄得增長，直言擴展業務「不可能不接觸銀保」。不過他強調，現時仍待監管程序和批核完成，目前尚未有推出的時間表。