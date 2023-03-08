全球十大暢銷手機　呢個品牌竟然橫掃8席...

市場調查機構Counterpoint發表2022年全球十大暢銷智能手機排行榜及報告，蘋果iPhone獨佔8席再成大贏家，並囊括首三位。報告指出，去年全球十大智能手機銷量，佔總銷量的19%，與2021年相若。

iPhone 13成為去年最暢銷智能手機，佔iPhone各系列總銷量的28%。報告指出，由去年秋季iPhone 14系列發表後，iPhone 13減價進一上刺激發展中國家的銷量。iPhone 13 Pro Max的銷量是iPhone 13的一半，成為去年第二暢銷的智能手機。最新款的iPhone 14 Pro Max進佔第三位，該款手機是2022年9、10及11月最暢銷的手機。

排行榜上唯一的非蘋果手機品牌為三星，憑Samsung Galaxy A13及Samsung Galaxy A03取得兩席，分別排銷量榜第4及第10位。

Counterpoint預計，手機品牌將在2023年持續精簡其產品組合，以最大程度地減少相互蠶食的現象。全球市場上熱賣的智能手機型號數量，已經由2021年的4,200多款降至去年的大約3,600款。