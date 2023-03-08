港交所多元化政策奏效！港上市公司女董事佔比逾16%

港交所已於2021年更新《企業管治守則》，規定由去年7月起，所有新股申請人的董事會成員不得全屬單一性別，即不容許「全女班」或「全男班」，至2024年年底前，有關要求將擴展至所有上市公司。

事實上，港交所內部積極推動多元化，自2013年已制定董事會多元化政策。截至2022年年底，13名董會成員中有4名為女性，比例逾三成，而女性擔任高級管理職位的比例更達39%，較2020年年底增長4個百分點。至今年2月，14名管理委員會成員中，有6名為女性，即42.85%。

另外，港交所旗下的倫敦金屬交易所(LME)亦已於2020年就性別平等訂下具體目標，在2025年9月或之前要提高女性高級管理層比例至40%。