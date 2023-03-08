道指期貨升19點 人民幣逼近7算 比特幣企22000關
2023年03月08日 16:16
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美匯指數報105.73；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)逼近7算，報6.9798；美元兌日圓報137.56；歐元處1.0546；英鎊報1.1830。金價報1,814.07美元。油價微跌，布油報83.22美元，紐油處77.44美元。比特幣企22,000美元。道指期貨升19點。
焦點數據：
17:00 意大利1月零售銷售
18:00 歐元區第四季國內生產總值
20:00 美國抵押貸款市場指數
21:15 美國2月ADP就業變動
21:30 加拿大1月國際商品貿易
21:30 美國1月貿易收支
23:00 加拿大官方指標利率
23:00 美國JOLTS 1月職位空缺
●隔晚美股三大指數齊挫，道指瀉逾500點，港股向下，恒生指數全日收報20,051點，跌483點或2.35%，主板成交1,174.78億港元。碧桂園服務(06098)收跌7.17%，石藥集團(01093)跌6.23%。https://bit.ly/3SUBfFC
-電視廣播曾升98%創逾3年高，直播帶貨6小時銷售額2,350萬。
-國泰航空去年普通股股東應佔虧損71.62億元，不派息。
-傳融創擬境外發行新票據，債權人可轉換融創系股份。
-新股專輯：維天運通超購22倍，1手中籤率30%。
-港交所旗下LME及LME Clear遭索賠逾千萬英鎊。
-港交所多元化政策奏效！港上市公司女董事佔比逾16%
-WFE公布女性領袖名單，港交所佔3席冠絕全球。
-調查：亞太區女性高管比例超越30%臨界水平。
-Mastercard大中華區女性員工佔比逾半，推活動慶婦女節。
●內地A股跟隨外圍向下，其中滬綜指全日收跌1點或0.06%，報3,283點，成交3,128.22億元人民幣。板塊方面，釀酒股領跌0.9%，船舶製造股升2.1%。https://bit.ly/3ZLLFJO
香港經濟：
●永明金融：增代理團隊至3,000人，冀內地客佔新業務保費3成。
香港樓市：
●飛揚第2期料日內上載樓書，鐵定下周開價。
●何文田站瑜一上載樓書，料下周開價。
●寫字樓落成量按年飆4倍，甲廈佔逾八成半。
●麗城花園放盤3個月，獲換樓客以818萬承接。
●青怡花園兩房減至515萬沽，3年跌價95萬。
企業消息：
●受惠績佳股價曾飆22%，Sea創始人身家暴增70億。
●美國或尋求免除馬斯克Twitter行政總裁職務
●巴菲特時隔5個月再增持西方石油，持股量升至約22%。
●全球十大暢銷手機，呢個品牌竟然橫掃8席...
●三星晶片部門庫存激增至76%，產業需求減弱。
●Tesla預告下一代車型接近全自動駕駛，成本僅Model 3一半。
●受惠高通脹？電商Temu靠低價成功攻佔美國市場。
央行動向：
●華爾街大淡友：個別大型科技及網紅股恐挫20%。
●高盛上調美聯儲峰值利率預測。
●魯比尼響警：全球未來幾十年面對五大戰爭風險...
●摩根資管：若美聯儲恢復加息0.5厘，恐令市場困惑。
●白宮：不干預聯儲局貨幣政策，宜讓民眾抖啖氣。
●富豪格里芬：聯儲局抗通脹低能，如揸鈍刀做手術。
●薩默斯：美國經濟恐幾個月內有困難，息口料見6%。
●澳洲央行洛威：若數據支持，準備下月暫停加息。
外地經濟：
●建廠成本大增！傳英特爾向德國政府要求額外補貼。
●世界黃金協會：全球黃金ETF連續10個月錄淨流出。
●1月全球半導體銷售按年插18.5%，對長期增長維持樂觀。