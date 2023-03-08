西澳法院頒裁決　中信稱方案可令澳礦續運營一段時間

於2023年3月7日，西澳大利亞高等法院Kenneth Martin法官就上述訴訟下達了裁決理由。西澳高院認定Mineralogy公司有義務同意中信方期待提交已久的小型工程計劃書或者由Mineralogy公司自行提交小型工程計劃書，以便為開展擴展礦坑和建設新尾礦壩所需的鑽探調查工作做好準備；拒絕中信方要求的将礦區可持續發展計劃書現有文本提交，以及中信方此前提出的額外用地需求；及認定Mineralogy公司有合同義務，就向州政府提交中信方目前承租區域內的州協議建議書的申請及批准提供協助和合作。中信方未來可以採取修訂州協議建議書路徑，包括先針對已承租的區域準備緩衝建議書。

中信稱，西澳高院的裁決意味着中信方可以有途徑在已經承租區域內擴展礦坑和擴闊廢石堆場和尾礦儲存方面尋求項目建議審批。儘管這對中信澳礦的經營和財務並非最佳方案，但該方案可讓中信澳礦在未來一段時間內繼續運營，並使中信方有時間通過必要步驟尋求支持項目生命期運營所需的額外土地。