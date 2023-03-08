【產經直播】鮑威爾放鷹 恒指要退守到咩位置？
2023年03月08日 16:33
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華盛證券經紀部董事 李偉傑（右）
美國聯儲局主席鮑威爾「放鷹」，震散環球金融市場，隔晚美股跌逾1%。港股亦難幸免，恒指周三(8日)跟隨外圍低開277點後，最多跌565點，低見19,969點，收市險守20,000點關，跌483點，收報20,051點，大市成交1,174億元。鮑爺放鷹，加息周期勢延長？恒指又會退守到咩位置先有支持？
市場憂慮美國聯儲局提速加息，損害美國經濟前景，國際金價、油價急回，隔晚紐約期金跌近2%，不過，在通脹預期升溫下，金價前景是否仍然樂觀？另外，隔晚油價亦終止5連升，跌逾3%，近日油價強勢，這一跌會否動搖上升勢頭？「三桶油」可否低吸？
業績股方面，中國聯通(00762)市後公布業績，去年股東應佔溢利有167.45億元人民幣，按年增長16.54%，每股盈利0.55元人民幣。派發末期股息0.109元人民幣，連同中期股息，全年股息合計0.274元人民幣，按年增加26.9%。派息率為50%，按年提升4個百分點。業績收唔收貨？未來股價可否憧憬？
業績股方面，五礦資源(01208)去年盈利倒退，按年少賺逾74%，股價收跌逾6%；另外，中鋁國際(02068)雖然去年轉賺約1.13億元，但股價不升反跌，收市跌逾3%，在憂慮環球經濟增長下，有色金屬股前景又點睇？
債息急升，大型科網股首當其衝受到影響，當中，京東集團(09618)將會在周四(9日)公布業績，市場平均預期上季經調整純利按年增加逾55%，股民又可否博業績作最後衝刺？另外「ATM」跌幅介乎2至4%，3股累積跌幅已不少，適唔適宜撈貨？有咩風險？
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