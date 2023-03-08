【產經直播】鮑威爾放鷹　恒指要退守到咩位置？

美國聯儲局主席鮑威爾「放鷹」，震散環球金融市場，隔晚美股跌逾1%。港股亦難幸免，恒指周三(8日)跟隨外圍低開277點後，最多跌565點，低見19,969點，收市險守20,000點關，跌483點，收報20,051點，大市成交1,174億元。鮑爺放鷹，加息周期勢延長？恒指又會退守到咩位置先有支持？

市場憂慮美國聯儲局提速加息，損害美國經濟前景，國際金價、油價急回，隔晚紐約期金跌近2%，不過，在通脹預期升溫下，金價前景是否仍然樂觀？另外，隔晚油價亦終止5連升，跌逾3%，近日油價強勢，這一跌會否動搖上升勢頭？「三桶油」可否低吸？

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