泰加保險獲2.1億循環額度　用作發展國際保險業務

為迅速建立該阿聯酋保險公司的業務(包括但不限於加強資本基礎及招聘經驗豐富的當地保險從業員)，董事會認為集團確切需要籌集外部資金以支持其在阿聯酋保險市場的業務發展。董事會已評估多項集資方案之可行性，並已考慮多項局限因素，包括距離達成復牌指引所載規定之限期、公司現處於股份暫停買賣的狀態、進行股本融資(如供股或公開發售)之一般所須時間、集團日常營運及業務發展所需之營運資金，以及不同集資方案之預計融資成本及專業費用等。

此外，先前於二零二二年二月由該公司主要股東Smart Neo Holdings Limited(由吳宇全資實益擁有之公司)授予該公司的循環額度已於二零二三年二月到期。

經董事會與吳博士討論後，於二零二三年三月八日，集團與Smart Neo訂立新循環額度協議。根據循環額度協議，Smart Neo將會向該集團授出額度為1億阿聯迪拉姆(相當於約2.1億港元)之循環額度，並於協議日期起生效，為期24個月。循環額度將就其未償還本金額收取按單利年利率4%的計息。自循環額度提取的資金將僅限用於透過該阿聯酋保險公司Himalayas Insurance FZE-LLC發展國際保險業務。

應該公司之要求，公司股份已自二零二二年一月五日上午九時正起暫停在聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。