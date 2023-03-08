科學家：愈有錢愈不快樂　成因與錢無關...

外媒報道，據3月1日發表於「美國國家科學院院刊」的一篇期刊，研究顯示，有錢的確買到快樂。以往研究顯示，只要年薪收入逾7.5萬美元(58.5萬港元)後，金錢多寡就不再發揮更多作用，惟新研究指出，其實愈有錢、愈快樂的關聯度很高。

該研究針對住在美國的33,391人進行調查，發現隨年收入增加，滿足感會穩定提升，甚至在年薪逾10萬美元後，滿足感加速提升，只要這個人起初就享有一定的幸福感水平。研究人員表示，這種愈有錢愈快樂的效應直到年薪50萬美元都能被觀察到，而該研究並未提出超過此一年薪水平的幸福感數據。

上述結果與諾貝爾經濟學獎得主、心理學家Daniel Kahneman及經濟學家Angus Deaton一篇發表於2021年的著名論文的結果相反。當時二人共同發表研究稱，年收入7.5萬美元能獲最大快樂，愈有錢愈快樂的正向關係到年收入介乎6萬至9萬美元就會「鈍化」。

然而，Daniel Kahneman正是上述最新研究的團隊成員之一。近期他與哈佛大學心理學博士學生和前軟件產品經理Matthew Killingsworth合作，重新分析其研究成果。

新報告確實發現幸福感會鈍化的，但只會發生在最不快樂的20%人身上，且會發生在其開始賺到年薪逾10萬美元之後。只不過就算是這批不快樂人，在收入增加至六位數時，過程亦是愈來愈快樂，只有年薪突破10萬美元後，愈有錢愈快樂的效應才會停止作用，並沒有因為高收入而減輕痛苦感覺。

Killingsworth表示：「對於每個窮人來說，金錢顯然是大有幫助的。」「但如果你有體面的收入，而仍然感到痛苦，那麼痛苦的來源或許不是金錢能夠修補的。」

該研究的受調查人口介乎18歲至65歲的在美受僱人士，年齡中間值為33歲、家庭所得中位數為一年8.5萬美元。