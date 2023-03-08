仲量聯行：開關後市場交投增長或會較預期緩慢

仲量聯行指出，香港與內地封關3年，2月初終於重新通關，雖然通關有助改善經濟增長前景並促進住宅市場氣氛，但市場交投的實際增長或會較預期緩慢，住宅樓價自今年初漸見回穩，其中以大型屋苑尤為明顯，惟成交量始終於低位徘徊。1月份共錄得3,051宗住宅買賣成交，較去年的每月平均3,755宗為低。此外，非香港買家的入市意慾未算熱烈，1月份僅錄得34宗涉及買家印花稅的成交，較2022年的每月平均53宗為低。

訛行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，政府於2023至2024年度財政預算案宣布擴闊買賣或轉讓住宅的從價印花稅稅階，目的是減輕首置人士的負擔。雖然上述調整方向正確，但幅度太小，對整體市場的影響近乎零，加上按揭息率預料將進一步上調及維持高企，買家所節省的印花稅將輕易被加息抵消。因此，新措施為市場帶來的正面氣氛相信僅屬短暫性。

該行研究部執行董事黃志輝稱，踏入2023年住宅樓價展現的升勢未必能維持，接近六個月交易停滯後，市場已累積一定的購買力。去年底至今年初，重啟經濟有助推動市場釋放積壓的需求，然而，一旦需求被消化，成交量將可能回落至低位。預料買家將繼續抱觀望態度，直至經濟明顯好轉。至於投資者，相信在政府取消懲罰性印花稅之前，亦將繼續觀望。