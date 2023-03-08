應刮目相看？劉烈宏：請用新眼光衡量中聯通價值

中聯通今年資本開支769億元人民幣。該企的5G資本開支投入高峰已過，外界關注會否開始在6G發力。首席執行官劉烈宏坦言，該企在6G發展的進程中，目前在早前研發階段，料到2025年，通過整個行業的共同努力，將決定6G願景和應用場景，並開始6G早期關鍵技術研究。

他續指，在2025年後，將進入6G關鍵技術突破階段，直至2028年左右，料將進入6G規模化和產品應用商用化研發階段，乃至2030年，6G技術開始商用化，相信中聯通將在6G發展中發揮關鍵作用。

早前內地官媒力撐國企估值偏低，推動「中字頭」股價攀升。劉烈宏直言，「不能再用老眼光來看待今天的中國聯通，不能再用老眼光來看待今天新型通訊行業」。

他指，該企已從一家傳統電訊商，轉型成為一間擁抱數碼科技的創新型企業，故希望各界用新眼光，以及新的估值模型來衡量新型通訊行業的價值和未來。