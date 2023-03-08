滙豐廖宜建：發展數碼人民幣是香港機遇

滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建說，數碼人民幣(e-CNY)是目前全球最先進的央行數碼貨幣，亦為其他央行數碼貨幣設定標準。雖然現階段主要集中於國內，但中國人民銀行已明確表明，希望擴至國際使用。「香港應該抓住數碼人民幣發展這個千載難逢的機會」，又謂央行數碼貨幣在國際的應用已漸漸清晰，必須作好準備，迎接機遇。

廖宜建在香港總商會官網撰文，說若人行能夠將數碼人民幣的使用範圍擴至跨境交易，是香港的一大喜訊。人行推動數碼人民幣，間接提升跨境貿易的效率，香港作為全球最大離岸人民幣中心，一向是離岸人民幣產品的「試驗田」，可以將央行數碼貨幣這種新穎的數碼資產，融入香港的跨境投資管道，將人民幣國際化帶到另一層次。

內地在推出央行貨幣方面已走在全球最前線，香港享有先行者的優勢。香港金融管理局已積極確保，在數碼時代和吸引金融科技的背景下，相關規則能夠配合市場的需要，以鞏固香港國際金融中心的地位。

內地的國際貿易客戶希望分享數碼人民幣帶來的好處，利用香港為門戶就最適合不過。作為全球領先國際金融中心，香港擁有全球約六成的離岸人民幣存款，特區政府多年來亦不斷強調，發展更多人民幣產品的決心。

廖又說，數碼人民幣讓人行更精準地應對非法資本流動的問題，可以拖慢可疑交易的時間，從而有更多時間進行所需的調查，或在極端情況下，禁止非法貨幣流出。

他說，目前市場的操作出現瓶頸，亦有不少不確定性。日後轉用數碼人民幣後，相信可以適度放寬跨境人民幣結算的相關規則，透過使用由國家外匯管理局協調的智能合約，確保收款方的合法性。人民幣已成為全球貿易最重要的貨幣之一，隨着境外人民幣資金池擴大，加上人民幣滙率彈性增加，香港在結算方面有龐大的機遇。

數碼人民幣仍處於發展初期，在全國17個省份使用，包括廣東、河北、四川及江蘇。根據人行資料，截至去年底，全國流通約10.47萬億人民幣(約1.54萬億美元)當中，數碼人民幣的分額僅0.13%。目前內地數碼支付的生態圈主要由支付寶和微訊支付組成，兩者於2021年全國第三方手機支付的分額達94%。不過，他相信，隨着數碼人民幣在全國推出，可以快速達到規模效應，是現金或其他電子支付的另一選擇。