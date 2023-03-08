Adidas上季轉蝕5億歐元　因為有一款產品停產...

德國體育用品巨頭Adidas(美股：ADDYY)的大中華區業務自前年捲入「新疆棉風波」後一蹶不振，去年第四季相關收入僅5.2億歐元(約43.03億港元)，不論是列帳基準，抑或按照固定匯率計算，均按年倒退逾49%，已連跌6個季度，也是唯一錄得下跌的市場，主因受累宏觀環境具挑戰、大量庫存回收對收入構成壓力。

上季內地疫情升溫固然衝擊消費，惟Adidas坦言，大中華區業績如此不濟，原因還有「公司特有的挑戰」；全年計，撇除匯率變動影響的大中華區收入倒退35.8%。展望今年，該企稱，「歐洲和北美(經濟)衰退風險升溫之際，圍繞大中華(市場)復甦的不確定性依然存在。」

其他市場方面，上季其亞太區收入升12%至6.1億歐元；拉丁美洲漲37%至5.44億歐元；北美洲升18%至15.4億歐元；歐洲、中東及非洲區則升13.2%至20.7億歐元。

Adidas上季轉蝕5.1億歐元，去年同期為純利2億歐元；經營虧損為7.2億歐元，去年同期為賺約6,600萬歐元；每股持續經營虧損為2.69歐元。季度業績遜色的原因之一，乃收入按年僅增1.32%至52.05億歐元，遜市場預期的55億歐元，主因受累Yeezy停產。同一時間，銷售成本卻按年上漲21.08%，導致毛利率按年驟降9.93個百分點至僅39.09%，主要是加價抵銷不了供應鏈成本顯著提升，以及增加了推銷活動。

全年計，adidas淨利潤按年大跌71.1%至6.1億歐元，經營利潤跌66.3%至6.7億歐元。不過，期內整體收入則升6%至225.1億歐元，毛利率則下跌3.4個百分點至47.3%。公司計劃將去年股息大幅削減78%至每股0.70歐元，遠低於2021年的3.3歐元。

截至去年底，該企之庫存貨值按年急漲48.98%，原因包括產品原料和運輸成本上漲，以及運輸不暢令公司改變入貨方式，庫存周轉天數153日，跟Puma的149天相比不算太差。新上任的行政總裁古爾登表示，「2023年是為未來兩年(發展)奠下基礎的過渡年，我們要減少折扣的同時降低庫存，2024年就能重拾盈利。」

至於2023財年業績指引，該企預期，按固定匯率計營收跌幅達高單位數；經營虧損為7億歐元，當中包括有5億歐元來自Yeezy潛在庫存撇帳的負面影響，以及最多2億歐元的一次性成本支出。