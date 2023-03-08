居港滿7年買家購青衣居屋　以468萬接兩房戶

居屋再現跌價成交，青衣青華苑兩房單位，在已補價自由市場獲剛居港滿7年的買家以468萬元購入，較2019年底購入價帳面仍低約2.5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21溢榮郭少玲表示，西灣河太安樓中層22室，實用面積約352方呎，一房間隔，享海景，今年叫價418萬元放售，獲上車客洽購，成交價381萬元，累減約8.9%，呎價約10,824元。

●中原鄧國昌指，西半山駿豪閣高層C室，實用面積約804方呎，套三房間隔，享海景，以1,928萬元易手，呎價約23,980元，原業主於2002年以430萬元買入，持貨約21年帳面獲利1,498萬元，單位升值約3.48倍。

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九龍區

●美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨3月暫錄約6宗買賣，屋苑3期百老匯街82號中層B室，實用面積約591方呎，附裝修，原則兩房改套三房間隔，望內街景，最初於2021年8月以890萬元放售，累減約19%，以725萬元成交，呎價約12,267元。

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新界區

●利嘉閣梁均耀表示，青衣居屋青華苑B座中層14室，實用面積約438方呎，兩房間隔，望山景，已補價自由市場售468萬元，呎價約10,685元，新買家剛在香港居住滿7年，即與業主議價購入上址，原業主於2019年底以480萬元購入，帳面貶值約2.5%。

●中原余仲平指，荃灣荃景花園8座中層E室，實用面積約551方呎，套三房間隔，累減30萬元，以665萬元沽出，呎價約12,069元，新買家為換樓客，原業主於2014年6月以463萬元購入，帳面獲利202萬元。

●美聯陳偉健稱，葵涌區3月至今暫錄約5宗二手買賣，葵芳閣1座高層A室，實用面積約415方呎，兩房間隔，享海景，最初叫價580萬元，近日原業主下調至567萬元，新買家為上車客，終以547萬元承接，較最初叫價累減33萬元，呎價約13,181元。

●祥益林偉光表示，屯門居屋兆麟苑G座中層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，原業主有意移民，所以加大議幅，減價10萬元，區內綠表客決定於未補價第二市場以363萬元購入上址作自用，呎價約5,628元，稍低於市價。

●祥益黃文樂指，屯門公屋田景邨田樂樓低層2室，實用面積約355方呎，開放式間隔，區內綠表客見單位入場門檻較低，容加上原業主提供議幅，減價5萬元，決定於未補價第二市場以145萬元購入自用，呎價約4,085元。

●美聯馮根明透露，元朗YOHO MIDTOWN第8座高層D室，實用面積約893方呎，三房間隔，原先開價1,438萬元，放盤約1個月，區內首置客睇樓三次，議價後以1,380萬元入市，呎價約15,454元，原業主於2011年以810萬元購入，帳面獲利570萬元。

●中原吳嘉權表示，火炭駿景園3月暫錄兩宗買賣，屋苑7座高層B室，實用面積約958方呎，套三房間隔，望山景，開價約1,280萬元，其後反價6萬元，以1,286萬元易手，呎價約13,424元，新買家為用家。

●中原黎宗文指，沙田花園城剛錄3月首宗買賣，屋苑2期雅蘭苑中層I室，實用面積約302方呎，兩房間隔，叫價約525萬元，議價後以446萬元易手，呎價約14,768元，新買家為用家。

●中原曾展鵬透露，沙田及大圍區3月暫錄約44宗買賣，其中沙田河畔花園F座高層6室，實用面積約269方呎，兩房改開放式間隔，2月放盤時叫價約450萬元，議價後以433.8萬元易手，累減16.2萬元，呎價約16,126元，新買家為年輕上車客。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田碧濤花園B座高層D室，實用面積約760方呎，套三房間隔，望城門河景，單位放盤9個月，原先叫價1,080萬元，狠劈130萬元，減幅約12%，終獲買家以950萬元承接，呎價約12,500元。

●世紀21奇豐李仕明透露，大圍恒峰花園1座低層A室，實用面積約861方呎，三房間隔，開價1,130萬元，放盤5個月，大減100萬元，減幅約8.8%，最終以1,030萬元沽出，呎價約11,963元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山翠擁華庭2座低層A室，實用面積約681方呎，三房間隔，放盤兩個月，叫價870萬元，減價92萬至778萬元獲買家承接，呎價約11,424元，原業主於2018年8月以870萬元購入，持貨逾4年帳面蝕92萬元，單位期內跌價約11%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山雅典居10座低層A室，實用面積約775方呎，三房間隔，享海景，放盤時叫價1,088萬元，放盤兩星期，其後調整至1,040萬元沽售，呎價約13,419元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山迎海御峰10座中層A室，實用面積約1,554方呎，四房雙套房及工人套房間隔，開價約2,880萬元，議價後以2,760萬元易手，呎價約17,761元，新買家為用家。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山居屋錦泰苑3月暫錄約兩宗買賣，屋苑H座低層5室，實用面積約526方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約390萬元，議價後以388萬元易手，呎價約7,376元，新買家為用家。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢清水灣五塊田村單號全幢村屋，四房雙套房間隔，連天台，開價2,280萬元，減價300萬元，以1,980萬元成交，減幅約13.2%，新買家為外籍人士。

●美聯黃少明指，將軍澳南豐廣場2座中層C室，實用面積約419方呎，兩房間隔，年初以680萬元放售，放盤約兩個月，最終減價30萬元或約4%，以650萬元易手，呎價約15,513元，原業主於2007年1月以163.98萬元購入，持貨約16年帳面獲利486.02萬元。

●中原柯勇稱，將軍澳CAPRI第9座中層E室，實用面積約404方呎，一房間隔，以668萬元易手，呎價約16,535元，新買家為上車客，原業主於2015年12月以512萬元購入，持貨約7年多帳面獲利156萬元。

●利嘉閣高樹超表示，將軍澳廣場一個實用面積約453方呎單位，兩房間隔，以740萬元易手，呎價約16,336元，新買家原與家人居於屯門，未婚妻在將軍澳工作，在第三次睇樓時看中上述放盤，雖然超出原先650萬元買樓預算仍入市。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋富康花園6座中層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，望市景，上月中於未補價第二市場叫價498萬放售，不足一個月，獲綠表客議價10萬元承接，成交價488萬元，呎價約8,243元。

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