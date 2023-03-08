美股個別發展　西方石油跌1%

俗稱「小非農」的美國2月ADP私人就業職位數據出爐，新增24.2萬個，高於前一個月向上修訂後的11.9萬個，以及市場預期的20萬個。美股周三(8日)早段個別發展，道指跌10點，報32,846點；標指升1點，報3,984點；以科技股為主的納指升6點，報11,537點。

美國勞動力市場仍然強勁，再支持美國聯儲局主席鮑威爾周二的「鷹」派言論。摩根資產管理投資總監米凱萊表示，若然本周公布的就業數據仍非常強勁，加息0.5厘的的可能性將重臨，惟他個人不希望會出現這狀況，而是希望聯儲局繼續加息0.25厘，因重回0.5厘的加息幅度將令市場感到困惑，並擾亂經濟。

聯儲局若加快加息步伐，定必衝擊對利率敏感的科技股。一直唱淡美股的摩根士丹利首席美股策略師威爾遜認為，部分科技巨擘和「迷因股」股價有機會再跌20%，部分更有機會破產，惟並未具體指出哪間企業。他表示，即使盈利沒有倒退，這些企業估值仍然過高。

他又稱，市場已經忘記會計學上的「應計項目的整個概念」，簡單而言為未實質收取現金的盈利。他指，在這個高通脹時期，公司的現金流與所公布的收入之間的差距將損害利潤。

個股消息方面，「股神」巴菲特仍看好傳統能源事業，並事隔約5個月再度出手增持美國傳統能源巨頭西方石油。其投資旗艦巴郡向美國證交會(SEC)披露的文件顯示，上周五至本周二期間，共斥資約3.55億美元(約27.69億港元)購入西方石油580萬股，持股多達兩億股或西方石油的22.2%，惟西方石油股價仍跌1.35%。

疫後消費者購物習慣轉變下，零售巨頭沃爾瑪財務總監雷尼預期，比起美國的實體店，未來5年集團的盈利貢獻更多來自官網上的廣告費，以及包括商家利用其網上平台的銷售和使用其運輸服務等服務費。他坦言，旗下零售媒體業務的廣告費正不斷增長，利潤亦更高，未來或將改變綜合損益表的報告展示方式。沃爾瑪股價跌0.7%。

共享工作空間企業WeWork正談判重組債務，籌集現金，股價升3.95%。

其他數據方面，美國1月貿易赤字為682.89億美元，少過預期的687億美元。