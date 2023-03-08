一手暢旺成焦點　屯門新盤即日近沽清

樓市聚焦於一手市場，首輪銷情報捷的屯門項目，今(8日)次輪發售171伙，即日沽出96%，近乎沽清。該盤於短短5日之內，經過兩輪銷售共賣出約517伙，推高月內新盤成交量。

●屯門兆康NOVO LAND第2B期次輪暫沽96％

若連同首輪銷售計，該盤於5日之已迅速售出517伙，佔該期數729伙逾七成。

●何文田站瑜一樓書曝光

樓盤樓書資料顯示，項目第1B期提供1幢住宅物業，劃為3A及3B座，涉及183伙，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234方呎。

●屯門飛揚第2期將於日內上載樓書

該集團營業部助理首席經理楊桂玲表示，首批提供至少80伙，定價會較吸引，當中近六成單位屬一房戶，另包括5座的海景單位。項目會採「以量行先」的策略推盤，將於下周開放示範單位，部署月內開售。

●啟德尚‧珒溋低座複式戶1.25億元雙破頂價沽

●何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS四房售1.19億元

●大潭紅山半島洋房9,000萬元沽

華懋集團等的大潭紅山半島，周三(8日)以9,000萬元沽出松柏徑134號洋房，實用面積2,773方呎，四房間隔，連1,441方呎天台，呎價約32,456元。

●西南九龍維港滙II四房售2,980萬元

●屯門掃管笏滿名山三房呎價約11,600元

●沙頭角尚澄今年開齋 一房售364萬元

●油塘朗譽開放式售428萬元