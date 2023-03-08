一手暢旺成焦點 屯門新盤即日近沽清
2023年03月08日 22:36
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樓市聚焦於一手市場，首輪銷情報捷的屯門項目，今(8日)次輪發售171伙，即日沽出96%，近乎沽清。該盤於短短5日之內，經過兩輪銷售共賣出約517伙，推高月內新盤成交量。
●屯門兆康NOVO LAND第2B期次輪暫沽96％
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第2B期，周三(8日)下午約4時起展開次輪銷售，發售171伙。據悉，截至下午約8時半，項目已沽出約165伙，佔是日發售單位約96%，近乎沽清，餘下最後6伙待售單位均為三房戶。資料顯示，今日發售的單位戶型涵蓋一房至三房，另有5伙花園特色戶，折實價423.21萬至936.6萬元，折實呎價13,234元起。
若連同首輪銷售計，該盤於5日之已迅速售出517伙，佔該期數729伙逾七成。
●何文田站瑜一樓書曝光
華懋集團銷售總監封海倫表示，集團與港鐵公司(00066)合作的何文田站瑜一，項目樓書已於周三(8日)上載物業網站，預計最快下周開價，首批不少於50伙，暫定月內開售。項目準備兩個兩房示範單位，包括一個交樓標準及一個連裝修單位。她指出，項目坐落港鐵何文田站上蓋，將設有尊屬升降機直達該站大堂。
樓盤樓書資料顯示，項目第1B期提供1幢住宅物業，劃為3A及3B座，涉及183伙，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234方呎。
●屯門飛揚第2期將於日內上載樓書
該集團營業部助理首席經理楊桂玲表示，首批提供至少80伙，定價會較吸引，當中近六成單位屬一房戶，另包括5座的海景單位。項目會採「以量行先」的策略推盤，將於下周開放示範單位，部署月內開售。
●啟德尚‧珒溋低座複式戶1.25億元雙破頂價沽
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，透過招標以1.25億元沽出低座B座地下及1樓A單位，實用面積為2,567方呎，連1,271方呎花園，四房三套連儲物室、工作間及洗手間的間隔，呎價約48,695元，成交價及呎價均創項目新高紀錄。資料顯示，該單位連同裝修及家具出售，並曾於上周開放予傳媒參觀。發展商指，上述單位買家額外連購兩個車位，單位連同車位的總成交金額為1.317億元。
●何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS四房售1.19億元
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，周三(8日)以1.19億元售出四房大戶，成交價及呎價同屬項目標準戶新高。上述為1座19樓A室，實用面積2,140方呎，四房雙套間隔，呎價約55,607元。連同上述成交計，該盤約一周連沽3伙，短時間內吸金2.87億元。
●大潭紅山半島洋房9,000萬元沽
華懋集團等的大潭紅山半島，周三(8日)以9,000萬元沽出松柏徑134號洋房，實用面積2,773方呎，四房間隔，連1,441方呎天台，呎價約32,456元。
●西南九龍維港滙II四房售2,980萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，昨日再沽兩伙，共涉4,295.5萬元。其中，2座17樓A室，實用面積1,001方呎，四房間隔，成交價2,980萬元，呎價約29,770元。
●屯門掃管笏滿名山三房呎價約11,600元
嘉里建設(00683)旗下屯門掃管笏滿名山，最新以1,000萬元沽出滿庭第7座2樓E室，實用面積 862方呎，三房間隔，呎價約11,600元。
●沙頭角尚澄今年開齋 一房售364萬元
遠東發展(00035)的沙頭角尚澄，周三(8日)錄得今年首宗成交，以364.8萬元沽出第1座3樓H室，實用面積355方呎，一房間隔，呎價約10,276元。
●油塘朗譽開放式售428萬元
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，最新售出第1座6樓B室，實用面積261方呎，開放式間隔，成交價428.56萬元，呎價約16,420元。