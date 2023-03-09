東方日報B1：美勢狠加息　震撼匯市

俄烏戰事持續、美國通脹尚未退燒，勾斷了聯儲局自次按危機以來收放自如的貨幣政策，只可向現實低頭，繼續加息抗通脹！聯儲局主席鮑威爾周二在參議院發表半年度貨幣政策報告時更大放「鷹」姿，直言「利率可能較預期還要高，且準備好擴大加息幅度」。言論一出，金融市場為之震盪。

最新利率期貨顯示，本月下旬加息半厘機會飆至72%。匯市隨即翻波，美匯指數周三(8日)一舉突破105，一眾非美貨幣受壓，離岸人民幣兌每美元曾逼近7算。分析認為，激進加息之下，美國經濟「硬着陸」的機會大增，提防全球新一波金融風暴快要來襲！

鮑威爾在會上強調，由於今年來通脹壓力較預期大，樓市、服務等核心通脹並未持續回落，所以相關通脹數據要回落至目標的2%水平，過程還有很長的路要走，需要在一段時間之內保持限制性的貨幣政策立場，將會堅持到底完成這項工作。兩周後的議息會議前，鮑威爾這番言論，顯然是要讓市場對該局將輕微加息0.25厘的想法幻滅。

他又提及，當地勞工市場仍然強勁，有需要為就業降溫。美國白宮官員則回應指，當局不會干預聯儲局的貨幣政策，但希望當局讓民眾「喘口氣」！

鮑威爾的言論亦令美國國債孳息率抽升。對息口敏感的美國兩年期國債孳息率升穿5厘，是2007年來首次，且與10年期國債的息差更拉闊至逾一厘，「倒掛」幅度創1981年以來最勁，而兩年期與30年期美債息「倒掛」程度有紀錄最大，傳統而言被視為是預告經濟衰退的凶兆。

匯市亦上演「乾坤大挪移」，美匯指數昨曾高見105.88，屬年內最強；非美貨幣方面，人民幣兌每美元開市中間價周三報6.9525，較對上一日下調369點子，創逾一周新低，及後離岸價曾低見6.996，在岸價更跌至6.9773的今年新低。

至於英鎊周三回落至去年11月水平，兌美元低見1.181。英倫銀行委員Catherine Mann最新警告，聯儲局及歐洲央行對加息路徑措施強硬，料英鎊將進一步走弱。即將卸任的瑞士央行行長喬丹亦表示，不排除進一步加息以壓抑高通脹，瑞士法郎跌至接近0.94美元。另邊廂，澳洲央行行長洛威則稱，倘若通脹已經見頂，準備於4月暫停加息，澳元持續受壓，昨兌65.94美仙或5.18港元。加拿大央行周三亦一如預期維持息口於4.5厘不變，惟強調如有需要會進一步加息，讓通脹回到2%的政策目標。

摩根士丹利指，倘若本周五出爐的就業數據超預期，收緊貨幣政策的周期或更長。高盛將美國利率見頂水平預測上調0.25厘，最新估計為介乎5.5至5.75厘，意味聯儲局或會再加息一厘。另貝萊德預期，聯邦基金利率在今輪加息周期有機會升至最高6厘。

聯儲局激進的加息行動未完，令市場頗感不安。美國對沖基金名宿、Citadel創始人格里芬估計，美國經濟衰退雛形開始浮現，特別是在新冠疫情相關開支減少後，衰退或在今年底至明年初出現。

隨着美息高企不下，金價短期前景亦存隱憂。SKCharting.com技術總監Sunil Kumar Dixit認為後市不排除會下試每安士1,788美元，反彈阻力位則在1,828美元，短期走勢要視乎周五美國公布的2月非農業職位數據而定。