內地改革金融監管　大行：明確職權提高效率

中國國務院機構改革方案整合監管權力，多家大行認為，金融監管屬改革重頭戲之一，組建國務院直屬機構國家金融監督管理總局，令監管制度更集中，防止地方層面觸發金融發展及監管目標的衝突，加上中國人民銀行專注貨幣政策等重任不變，改為國務院直屬機構的中國證監會更兼具企業發債審批職能，中央金融監管體系新格局即將變成「一行一局一會」。

過去5年的「一行兩會(人行、中銀保監會、中國證監會)」將成歷史之際，摩根士丹利認為，改革議案有助精簡金融監管程序及提高效率。眾所周知，以往中國銀保監會和中證監各自負責管理銀行保險業和資本市場參與者，但隨着「跨界」金融行為和產品日益遞增，對原有監管模式帶來挑戰，是次改革透過金融監督管理總局在中銀保監基礎上組建，統一負責除證券業之外的金融業監管，並負責金融消費者權益保護；中證監則加強證券及資本市場的監管，新架構為金融業監管機構提供明確的職權和界限。

澳新銀行相信，中國式「雙峰」監管模式或浮現，即人行負責宏觀審慎監管、金融監管總局及中證監聚焦微觀市場監管。且大摩及澳新銀行均指，地方政府設置的監管機構未來只專注監管，不再推進金融發展等，意味地方政府可防止出現目標衝突的風險。後者更估計，是次改革可體現政府方針轉變的信號，由穩金融優先，轉向平衡地方政府及金融機構的財務風險。

麥格理也指，當局會擴大監管至金融相關業務，包括網上小微貸公司、租賃等公司，並加強管控地方政府隱性債務。高盛就坦言，未知新組建的金融監督管理總局完整職能，但考慮到近期公布的《商業銀行金融資產風險分類辦法》等新規，認為當局目標可能是要帶動貸款增長，同時遏制金融風險。

人行力谷人幣跨境使用

另外，人行上海部副主任金鵬輝昨稱，要加大跨境人民幣便利化推進力度，推動人民幣跨境使用，大力推進重點地區及企業在外經貿活動中使用人民幣結算。