【債務風暴】金科離岸債主求助監管部門討債

內地房企債務危機拆彈進度緩慢，已讓一些投資者感到不耐煩，外媒報道，深圳掛牌的金科股份的一班離岸債主在本月2日向深圳交易所、重慶市金融及證券監管部門致函，要求當局督促金科償還離岸債。

這封由金科股份美元債的臨時持有人小組法律顧問寄出的信函表示，金科在去年12月未能如期支付3.25億美元的票據，並控訴金科自違約以來，沒有與該小組溝通，上月向集團發出的信件也沒有回音。

據報這個債券持有人小組，持有金科未償還本金額至少50%。小組還在信中表示，如果金科未能在本月底前償還或提供重組計劃，它將在中國採取法律行動，包括對該公司啟動法院主導的重組行動。

不過，這「債轉股」方案前提是要保證融創中國主席孫宏斌仍為公司第一大股東，且持有融創中國重組後至少30%的股權，以確保孫對融創中國的控制權。據悉部分債權人接受融創的境外債重組方案，料有望月底公布。