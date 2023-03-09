3月二手交投大跌　北區買賣挫48%　原因係...

新盤低開搶客，加上樓價低位回升，各區二手交投顯著回落。綜合市場資料，全港8個主要住宅區，3月買賣宗數佔7個按月下跌，其中兩個地區跌幅高逾四成，粉嶺及上水的北區期內跌幅約48%最多。

2月同期該批地區交投只有兩個下跌，跌幅最高只逾30%，反映3月氣氛明顯惡化。包括粉嶺及上水的北區本月暫錄約12宗二手買賣，較上月同期錄約23宗大幅回落。美聯周志強表示，多個新盤推出成市場焦點，二手平盤被消化後，近日成交價顯升，例如粉嶺中心H座低層實用面積約366方呎單位，最新成交價450萬元，呎價約12,295元。同類型單位去年底做價曾跌至390萬元，樓價回升約15.4%。

至於正有大型新盤銷售的屯門區，二手交投表現慘淡。該區3月暫錄約18宗二手買賣，較上月同期錄約31宗，下跌約42%。將軍澳區本月暫錄約60宗二手買賣，按月減少約33宗，期內跌幅亦達約35.5%，青衣區及馬鞍山區同期都跌逾30%。而同期元朗區成交量則未有變化。

此外，藍籌屋苑情況相若。中原李百達指，鰂魚涌太古城3月暫錄約3宗買賣，交投速度比上月減慢，主因市場已消化部分購買力，業主議價幅度收窄，個別更開始反價。屋苑海天閣中層G室，實用面積約717方呎，套三房間隔，以1,270萬元易手，呎價約17,713元，新買家為用家。

該行吳嘉權指，火炭駿景園7座高層B室，開價約1,280萬元，反價6萬元，終以1,286萬元易手，呎價約13,424元。