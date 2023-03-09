鄧建初：股票市場雲譎波詭　基金愛股大幅波動

初哥聊天室開通已逾8個月，承蒙錯愛，受到一眾網友歡迎，受寵若驚。幸運的是，在上沖下洗、雲譎波詭的股票市場，跟隨建議的多有斬獲，表現遠勝於大市表現。

因股票數目繁多，而資金池不足，造成此起彼落、輪流交替炒作之場面屢見不鮮。相比以前跟隨恒生指數齊起齊落的年代，不可同日而語。所謂牛熊分界，已趨模糊，代之而起是北水喜用的高低桿模式。若仍沿用過往習慣，風派式追市炒，結果會是焦頭爛額的居多。

JS環保生活亦玩過山車飛上飛落，2月24日公布分拆旗下子公司在美國上市，本屬好消息，惟竟當壞消息炒，當日大瀉兩成。初哥亦把握機會，趁其在急插至7.21元時建議網友們吸納，其後曾大幅回升至8.81元，升幅達22％。如有信心持有，應獲取可觀回報。

以前外資獨大，現時北水已經與之平分秋色，勢力更超越前者。北水炒股喜歡聯群結黨、逆向潮流式的操作，本地股民宜順應潮流，習慣其炒法才有生存之道。說到這裏，初哥想起賽馬投注，自從多了北水參與，投注屢創新高之餘，連落飛程度，也較以前繁複得多，難怪連港產馬神也大呻難賭了。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)