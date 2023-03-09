鄧建初：股票市場雲譎波詭 基金愛股大幅波動
2023年03月09日 06:00
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初哥聊天室開通已逾8個月，承蒙錯愛，受到一眾網友歡迎，受寵若驚。幸運的是，在上沖下洗、雲譎波詭的股票市場，跟隨建議的多有斬獲，表現遠勝於大市表現。
因股票數目繁多，而資金池不足，造成此起彼落、輪流交替炒作之場面屢見不鮮。相比以前跟隨恒生指數齊起齊落的年代，不可同日而語。所謂牛熊分界，已趨模糊，代之而起是北水喜用的高低桿模式。若仍沿用過往習慣，風派式追市炒，結果會是焦頭爛額的居多。
股市大起大落變成常態，連備受基金寵愛的行業龍頭也難幸免，近期例子就有創科實業( 00669)及JS環球生活(01691)。前者在2月23日受到不見經傳之沽空機構唱衰，單日跌幅曾逾19%並且短暫停牌，翌日復牌公司發聲明強烈否認指控，股價大反彈。事隔五日，公司在3月1日公布業績，較市場預期良好，股價逆市而升4％。
JS環保生活亦玩過山車飛上飛落，2月24日公布分拆旗下子公司在美國上市，本屬好消息，惟竟當壞消息炒，當日大瀉兩成。初哥亦把握機會，趁其在急插至7.21元時建議網友們吸納，其後曾大幅回升至8.81元，升幅達22％。如有信心持有，應獲取可觀回報。
視訊股嗶哩嗶哩(09626)及生物工程股再鼎醫療(09688)，同樣出現戲劇性的高低槓表現。前者因在3月2日傳出內地廣播監管機構在2月下旬召開會議硏究視訊對青少年毒害問題，股價跌個四腳朝天，但收市後公布業績，翌日股價大翻身，反彈幅度可觀。相反後者早前較大市強勢，但公布業績差強人意，股價大幅插水逾8%，但執筆時，美股股價又大幅反彈10％。這種不按常理的股價表現，令不少股民大歎難於適應。於起跌無常的飄忽市況中，加上恐懼與貪婪的驅使，幾個回合已可輸至面無人色。
以前外資獨大，現時北水已經與之平分秋色，勢力更超越前者。北水炒股喜歡聯群結黨、逆向潮流式的操作，本地股民宜順應潮流，習慣其炒法才有生存之道。說到這裏，初哥想起賽馬投注，自從多了北水參與，投注屢創新高之餘，連落飛程度，也較以前繁複得多，難怪連港產馬神也大呻難賭了。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)