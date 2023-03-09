鄧聲興：內地釋出經濟向好信號...

3月5日上午，十四屆全國人大一次會議開幕，國務院總理發表退任前最後一份《政府工作報告》，把今年中國生產總值(GDP)增長目標設為「5%左右」，較2022年目標「5.5%左右」為低，同時屬市場預期下限。GDP增速預期，通常被視作判斷經濟形勢的頭號指標。中國定下「5%左右」的目標，雖是1994年中國開始設置經濟增長目標以來最低的數字，但實則是釋放出推動中國經濟向上向好的積極信號。

回看2022年，全年中國國內生產總值增長3%，城鎮新增就業1,206萬人，年末城鎮調查失業率降到5.5%，居民消費價格上漲2%。貨物進出口總額增長7.7%。財政赤字率控制在2.8%，中央財政收支符合預算、支出略有結餘。國際收支保持平衡，人民幣匯率在全球主要貨幣中表現相對穩健。糧食產量1.37萬億斤，增產74億斤。生態環境質量持續改善。其中值得注意的是，去年中國居民消費價格指數(CPI)單月漲幅始終沒超過3%，全年漲幅只有2%；生產物價指數(PPI)上漲4.1%。而美國去年CPI、PPI按年則分別增長8%、16.5%。中國物價持續平穩運行，與國際高通脹形成鮮明對比。

此外，在政府工作報告亦提出，財政赤字率擬按3%安排，比2022年的2.8%提高了0.2個百分點；擬安排地方政府專項債券3.8萬億元，比2022年的3.65萬億元增加了0.15萬億元。長期以來，中國極少把財政赤字率設定在高於3%的水平，因此市場有約定俗成的「赤字率不破3」的說法。在2020年疫情暴發前，中國赤字率未突破過3%。疫情期間為了應對衝擊，2020年赤字率首次提高至3.7%歷史高位。但2021年便降至3.2%，2022年更進一步降至2.8%，重回3%以內。是次定下赤字率3%的目標，表現出政府加力提效的政策基調和推動經濟運行整體好轉的決心，更有助增強財政可持續性。而且，去年中國在防疫上開支不菲，相信今年更多的財政資金將用於刺激經濟增長。加之中美關係似乎步入了更激烈也更危險的新階段。中國政府以更實際的GDP增速預期，及「加力」積極地財政政策，符合「穩增長、擴內需」的頂層部署，相信能推進中國經濟恢復活力與增強市場信心。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)