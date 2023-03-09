美股個別發展　紐油跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數升至105.66；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報6.9672；美元兌日圓處137.17；歐元報1.0547，英鎊報1.1846。金價處1,814.8美元。布油報82.42美元，紐油報76.54美元。比特幣跌2.2%，報2.16萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水80點。

●道指收報32,798點，跌58點或0.18%；標指收報3,992點，升5點或0.14%；納指收報11,576點，升45點或0.4%。

●港股ADR指數向下，按比例計算，收報20,039點，跌11點。

●3月恒生指數夜期收報20,070點，升39點，高水19點，成交12,615張。

●紐約期油收報每桶76.66美元，跌0.92美元或1.19%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.66美元，跌0.63美元或0.79%。

●紐約期金收報每安士1,818.6美元，跌1.4美元或0.1%。

●英國富時100指數收報7,929點，升10點或0.13%；德國DAX指數收報15,631點，升72點或0.46%；法國CAC指數收報7,324點，跌14點或0.2%。

●美國2月ADP私人就業職位增24.2萬個，高過預期。

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