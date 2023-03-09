馬斯克衰多口　擬累Tesla股價又跌3%

美國電動車廠特斯拉(Tesla)股價周三(8日)下跌逾3%，收報182美元，創2月1日以來低位，並呈3連挫；3月至今累挫逾11%。此前該企行政總裁馬斯克因嘲諷一名被解僱的Twitter員工而成為市場談論焦點，及後更要向該名員工道歉。

事緣，駐冰島的Twitter高級主管Haraldur Thorleifsson此前在Twitter上向馬斯克表示，他的電腦訪問權限被切斷，期間正值Twitter進行裁員，但Twitter人力資源主管無法確認他是否仍是公司在職員工。其後，馬斯克質疑他，「你一直在做什麼工作？」，Thorleifsson提供一份工作清單作回應，馬斯克卻指Thorleifsson沒有實際工作，只是以身體殘疾無法打字為借口。

馬斯克續稱：「他有一個知名的、活躍的Twitter帳戶，而且很富有。他當眾質問我的原因是想得到一大筆賠償。據我所知，在過去4個月內，他幾乎什麼工作都沒做...儘管他在Twitter上聲稱自己確實在工作，但事實證明，他告訴人力資源部門，他不能工作是因為他無法打字，但在同一時期，他卻在Twitter上掀起一場風暴。然而，Twitter上有很多人為他辯護。這傷害了我對人性的信心」。

Thorleifsson則澄清，他雖患有肌肉萎縮症，要坐在輪椅上，但作為高級主管，他的工作主要是為團隊提供戰略建議，對在Twitter工作不是問題。

就在兩人在Twitter上「交鋒」期間，Thorleifsson收到電子郵件得知自己被裁。然而，其後馬斯克又改變了主意，並稱，「想向哈利(Thorleifsson的Twitter名)道歉，因我誤解了他的情況。這是基於我被告知的不真實的情況，或者是在某些情況下是真實的但沒有意義的情況」，又指：「他正考慮留在Twitter」。

據報，Thorleifsson於2021年加入Twitter，當時Twitter管理層收購了他的創業公司。他住在冰島，在Twitter上約有15.1萬名粉絲。