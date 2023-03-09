內地2月通脹放緩至1%　PPI跌1.4%

內地2月份消費物價指數(CPI)按年升1%，低於預期的1.9%及1月份的2.1%，按月跌0.5%。

至於生產物價指數(PPI)按年跌1.4%，預期為跌1.3%，前值跌0.8%，按月持平。

國家統計局表示，按月比較，食品價格由1月上漲2.8%轉為2月下降2%，原因是農曆新年過後食品消費需求回落，加之天氣轉暖供給充足，大部分鮮活食品價格均有所下降，其中豬肉和鮮菜價格分別按月下降11.4%和4.4%，合計影響CPI下降約0.28個百分點，佔CPI總降幅5成多。另外，鮮果、雞蛋、水產品、牛羊肉和禽肉類價格降幅在0.4%至4.3%之間；糧食和食用油等食品價格基本穩定。

非食品價格由1月上漲0.3%轉為下降0.2%，影響CPI下降約0.13個百分點。非食品中，大部分服務價格節後出現季節性回落，其中飛機票、交通工具租賃費和旅遊價格分別下降12%、9.5%和6.5%，電影及演出票、美髮、家庭服務、寵物服務等價格降幅在1.7%至5.6%之間。

PPI方面，按月比較，PPI由1月下降0.4%轉為持平。其中，生產資料價格由下降0.5%轉為上漲0.1%；生活資料價格下降0.3%，降幅與1月相同。輸入性因素推動國內石油相關行業價格上行，其中石油和天然氣開採業價格上漲1.7%，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲0.6%。金屬相關行業市場預期向好、需求有所恢復，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲1.7%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲1%。煤炭生產穩定，加之氣溫回升采暖用煤需求減少，煤炭開采和洗選業價格下降2.2%，降幅比1月擴大1.7個百分點。此外，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降1.1%，農副食品加工業價格下降0.3%，紡織業價格下降0.3%，降幅均收窄。