許繹彬：美方放鷹　加息潮未歇　港股恐久守必失

與股王並肩作戰的ATMXJ科技板塊，近日銳勢消褪，主要歸咎於美國納指近期顯著回軟；從上述來看，港股形勢看來靠穩，但實際受惠的股份卻不多，令穩健程度成疑，恐防出現久守必失的情況。

話語未畢，美聯儲局又再放鷹，幾乎摧毀了市場對加息放緩的憧憬，令美股應聲下挫；港股因而被拉倒，曾一度跌穿二萬點，再度轉弱。

許繹彬認為，港股早前看似靠穩，基於投資者幻想兩會期間有好消息出台，北水或因而對港股作充裕的灌溉，令淡友不敢做淡。美國的鷹鴿言論，近年不斷在全球股匯市場製造波動，亦非新鮮事；投資者的焦點放在兩會上，冷不防突遭美國放暗箭。

大市在高成交未能持續高企下，港股便出現淡友突然發難的局面。中美局勢一直未正式和解，美方對中國制裁有意無意地重燃，且無所不用其極，今次美方明顯遏制中國科技進步，包括華為、長江存儲等；美國之所以有此顧慮，可能是中國IC設計行業仍蓬勃發展，像紫光集團旗下IC設計公司紫光展銳業績表現不俗，還在巴塞隆拿流動通訊世界大會(MWC)展示業界首個5G新通話晶片方案，令美國「眼紅」而小動作多多。