許繹彬：美方放鷹 加息潮未歇 港股恐久守必失
2023年03月09日 10:29
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，國內人大政協兩會如火如荼進行，港股看似靠穩，起初在10天線(20,356點)及50天線(20,946點)游走；大市的上落動力，主要受制於幾隻股份身上，本周初，香港交易所(0388)終擺脫338港元的阻力位，更創下一個月新高；而股王騰訊控股(00700)走勢含蓄，在窄幅上落，卻又急促掉頭回落，推倒港股。
與股王並肩作戰的ATMXJ科技板塊，近日銳勢消褪，主要歸咎於美國納指近期顯著回軟；從上述來看，港股形勢看來靠穩，但實際受惠的股份卻不多，令穩健程度成疑，恐防出現久守必失的情況。
話語未畢，美聯儲局又再放鷹，幾乎摧毀了市場對加息放緩的憧憬，令美股應聲下挫；港股因而被拉倒，曾一度跌穿二萬點，再度轉弱。
許繹彬認為，港股早前看似靠穩，基於投資者幻想兩會期間有好消息出台，北水或因而對港股作充裕的灌溉，令淡友不敢做淡。美國的鷹鴿言論，近年不斷在全球股匯市場製造波動，亦非新鮮事；投資者的焦點放在兩會上，冷不防突遭美國放暗箭。
大市在高成交未能持續高企下，港股便出現淡友突然發難的局面。中美局勢一直未正式和解，美方對中國制裁有意無意地重燃，且無所不用其極，今次美方明顯遏制中國科技進步，包括華為、長江存儲等；美國之所以有此顧慮，可能是中國IC設計行業仍蓬勃發展，像紫光集團旗下IC設計公司紫光展銳業績表現不俗，還在巴塞隆拿流動通訊世界大會(MWC)展示業界首個5G新通話晶片方案，令美國「眼紅」而小動作多多。
許氏指出，中美爭拗無日無之，現階段港股成交低迷，根基未穩固，投資者在此水平不宜過分進取，持盈保泰。科技股牛皮了一段時間，心癢的投資者可留意近日走勢靠穩的阿里巴巴(09988)作短炒。