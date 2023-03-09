內地金融監管機構改革變業界噩夢　員工薪酬恐減半

國務院周二(7日)提交審議的國務院機構改革方案中，金融系統變化最惹人關注，其中新成立的國家金融監督管理總局以及中國證券監督管理委員會，調整為國務院直屬機構。外媒引述消息人士指，事業單位職員轉當公務員後，薪金勢必下降，減幅估計高達50%。

報道指，是次國務院機構改革方案提到，中央國家機關各部門人員編制統一按照5%的比例精減。換言之，金融系統也不例外。金融監管系統職員納入公務員編制後，就得按照國家公務員工資待遇標準執行。知情人士透露，中證監和中銀保監職員目前工資遠高於國家公務員標準；連同所有福利，中證監部分初級員工月入約2萬元人民幣，而機構改革後或降至不足1萬人民幣。

今年2月，中紀委發表文章，16次點名金融業，內容中提到要破除「金融精英論」、「唯金錢論」等，還要整治享樂主義和奢靡之風，糾治行業「潛規則」和不正之風。分析又指，降薪已從金融監管系統開始，下面的央企必然跟進。過去一段時間已多次傳出「中」字頭券商員工要減薪，決幅介乎3至5成，其他券商相信也會跟進。內地金融業薪酬制度改革已是大勢所趨，不只是券商，其它金融領域料將調整薪酬，保持在合理範圍。