【高盛推介】京東周四公布業績　美團受壓落後

高盛(亞洲)有限責任公司：於周四(9日)公布去年業績的京東集團，周三(8日)跟隨大市下跌，失守180港元水平，跌約4.3%，周四早段反彈重上180元水平。現報181.3元，升約1.7%。市場料京東去年，非公認會計準則普通股股東淨利潤介乎249.73億至270.29億元人民幣，按年升51.9%。市場並關注京東最新營運、成本控制和效率的指引及評論等。

美團周四早段最低見129.4元，繼周三再創3個月新低。現報129.9元，跌約1.5%。有報道引述消息，指美團擬將打車業務將併入美團平台，從而減少資源和人力投入。

觀察個股輪證資金流向，京東好倉於本周二及周三共錄得約120萬元資金流入。淡倉於本周一至周三共錄得約460萬元資金流入。

美團方面，好倉於本周二及周三共錄得約1,350萬元資金流入。淡倉於本周二錄得約200萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。

京東購28848，行使價228.2元，2023年6月23日到期，實際槓桿6.9倍，中年期、行使價260元以下、3個月期以上最高槓桿。

京東購27534，行使價200元，2023年4月20日到期，實際槓桿9.4倍，貼價。

京東購13870，行使價260.2元，2023年9月21日到期，實際槓桿5.2倍，價外、低街貨。

京東牛58179，收回價160元，行使價157.2元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

京東沽27953，行使價146.98元，2023年6月23日到期，實際槓桿5.7倍，中年期低面值。

京東熊53870，收回價200元，行使價202.8元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，最高槓桿熊證之一。

美團購14307，行使價140.1元，2023年6月23日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、高敏感度。

美團購28801，行使價158.98元，2023年5月25日到期，實際槓桿8.2倍，高槓桿低面值。

美團購13511，行使價168.98元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.0倍，中期價外。

美團牛62794，收回價125元，行使價122元，換股比率500，槓桿比率15.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

美團沽28058，行使價130元，2023年4月24日到期，實際槓桿7倍，短期進取選擇。

美團沽14119，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿4倍，中年期、貼價。

美團熊53246，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率5.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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