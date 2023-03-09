【產經直播】港股兩萬關久守必失？

美國聯儲局將於本月底議息，主席鮑威爾日前放鷹，即令金融市場腳軟。市場關注周五出爐的2月非農就業數據，而昨晚的公布「小非農」已率先反映勞動市場強勁，2月ADP就業人數增24.2萬，遠超預期的增20萬人。聯儲局是否始終要向現實低頭，再落重藥抗通脹？內地2月消費者物價指數據(CPI)按年僅上升1%，令市場憂慮消費需求回落，種種因素加起來，恒指後市要睇幾淡？二萬點關久守必失？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集請來黃國英資產管理公司董事黃國英，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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