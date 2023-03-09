【產經直播】港股兩萬關久守必失？
2023年03月09日 11:34
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美國聯儲局將於本月底議息，主席鮑威爾日前放鷹，即令金融市場腳軟。市場關注周五出爐的2月非農就業數據，而昨晚的公布「小非農」已率先反映勞動市場強勁，2月ADP就業人數增24.2萬，遠超預期的增20萬人。聯儲局是否始終要向現實低頭，再落重藥抗通脹？內地2月消費者物價指數據(CPI)按年僅上升1%，令市場憂慮消費需求回落，種種因素加起來，恒指後市要睇幾淡？二萬點關久守必失？
在加息陰霾下，港股龍頭科技股愈跌愈有，恐怕繼續捱沽？不妨利用南方東英恒生科技指數每日反向(-2x) 產品(07552)做淡？相反一眾「中字頭」股份表現相對硬淨，特別是中資電訊股及三桶油等，惟已累積不少升幅，股價上望空間仲有幾大？若想部署中字頭股份，放眼A股有沒有更多選擇？目前部署A股要採取甚麼策略？適逢全國兩會召開，市場憧憬會有國策扶持個別產業，可在哪些板塊尋寶？工信部日前表示要全面推進6G技術研發，南方東英銀華中證5G通信主題ETF(03193)有值博空間？
至於美股，在加息預期升溫下可睇淡納指？市場憂慮息口高企恐拖累經濟陷衰退，國際油價應聲下跌，以南方東英旗下的美國大型石油天然氣公司每日槓反產品或期油反向1倍(07345)，捕捉油價走向得唔得？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集請來黃國英資產管理公司董事黃國英，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
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