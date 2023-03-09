【高盛推介】友邦將公布業績　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周三(8日)跟隨大市下跌約2.1%，周四(9日)早段反彈。早上高開約0.9%，及後在84至86元間上落。現報85.75元，升約1.2%。友邦將於周五(10日)公布去年業績，市場料純利介乎7.33億至39.56億美元，按年下跌46.7%至90.1%。市場並關注友邦管理層最新營運前景指引，包括友邦香港、中國增長情況。

觀察個股輪證資金流向，友邦好倉於周三獲資金轉向流入，有約170萬元。淡倉於上周四至本周二共錄得約160萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。

友邦購21709，行使價90元，2023年6月23日到期，實際槓桿9.9倍，貼價、11隻相近條款產品最高槓桿之一。

友邦購13618，行使價101.21元，2023年5月29日到期，實際槓桿14.1倍，活躍條款。

友邦購13537，行使價95.05元，2023年12月19日到期，實際槓桿6倍，中年期低時間值損耗。

友邦牛61083，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，槓桿比率5.1倍，相近收回價牛證中街貨較低。

友邦沽29740，行使價77.95元，2023年9月21日到期，實際槓桿6.8倍，貼價。

友邦熊53786，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，槓桿比率18倍，近5元收回距離遠熊。

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